La musique gharnatie s'invite au Théâtre Mohammed VI à Oujda

26/07/2024

Le Théâtre Mohammed VI d'Oujda a abrité mardi soir un concert de musique gharnatie de la chorale régionale de chant gharnati d’Oujda en célébration du 25ème anniversaire de l’accession du Souverain au Trône de Ses glorieux ancêtres.



Organisée par l'Association de gestion des affaires culturelles de la préfecture d'Oujda-Angad, en collaboration avec la direction régionale de la culture de l’Oriental, cette soirée artistique s'inscrit dans le cadre d'un programme diversifié de célébrations à l’occasion de la Fête du Trône.



Ce spectacle, au cours duquel le public d’Oujda a pu apprécier l’art authentique du tarab gharnati, vise à préserver, promouvoir et enseigner cette forme d'art aux jeunes générations.



Dans une déclaration à la MAP, le directrice régionale de la culture dans l’Oriental, Sabah Bay Bay, a affirmé que cette soirée s'inscrit dans le cadre d'un programme de célébration lancé à l'occasion de la Fête du Trône, qui comprend une série d'activités culturelles, notamment dans la ville d'Oujda et dans la commune de Naima.



Pour sa part, le président de l'Association pour la gestion des affaires culturelles de la préfecture d'Oujda-Angad, Jamal Haddadi, a souligné que ce concert de chant gharnati, qui fait partie du patrimoine historique et culturel de la cité millénaire, est une occasion de faire connaître ce patrimoine au public oujdi et d'apprécier les efforts de la chorale régionale de gharnati, récemment créée, pour préserver ce chant authentique.



Le gharnati est l'un des arts authentiques les plus marquants du patrimoine musical marocain. Il se caractérise par l'utilisation d'instruments datant de plusieurs centaines d'années, ainsi que la récitation de poèmes et les costumes raffinés des musiciens et des chanteurs.

Bouillon de culture

Exposition



Une exposition collective des artistes marocains du monde intitulée "Des traces sur le sable des rivages, partie 1", se tiendra du 25 juillet au 25 août à l'Espace rivages de la Fondation Hassan II pour les Marocains résidant à l'étranger.

Cette exposition englobant une partie de la collection de la Fondation, présentera les œuvres d'artistes marocains vivant en France, en Espagne, en Italie, en Allemagne, en Belgique, aux Pays-Bas, au Canada et aux Emirats Arabes Unis, indique la Fondation dans un communiqué.

Elle regroupe les œuvres des artistes ayant exposé à l'Espace rivages de 2016 à 2024, notamment Said Messari, Charaf Algharnati, Youssef Gharbaoui, Mohamed Azouzi, Hamid Douieb, Ibn El Farouk, Alyaa Al Ezzi, Hanan Bouanani et All Sahtoute.

L’exposition comprend également les œuvres de Salman Ezzammoury, Ahmed Hamid Bouzlane, Adil Haouata, Khalid El Bekay, Merieme Mergueldi, Kaoutar Bassir, Touria Alaoul, Karima Di Lena, Abdelkader Meskar, Hamid Bouhioul, Chaimai Mellouki, Jean Numa Caux et autres, précise la même source, ajoutant qu'une autre partie de la collection de la Fondation sera exposée ultérieurement.

Inauguré en mars 2016, l'Espace rivages est destiné aux artistes et écrivains marocains résidant à l'étranger. Depuis sa création, plusieurs expositions et présentations de livres ont été organisées afin de faire découvrir les créations des MRE au Maroc et de les faire participer à la vie artistique et culturelle de leur pays d'origine.