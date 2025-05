La musique classique à l'honneur au concours international de piano

04/05/2025

La Cité Ocre a vibré, samedi, aux rythmes des notes classiques de la 3e édition du concours international de piano "Mouvement Contraire Maroc", organisé du 1er au 3 mai à l'initiative de l’association "Cultures sans Frontières".



Dans une atmosphère à la fois solennelle et chaleureuse, le public venu en nombre, familles, amateurs de musique et mélomanes avertis, a pu découvrir de jeunes pianistes venus du Maroc, d’Europe et d’Asie, livrant des interprétations vibrantes de grandes œuvres du répertoire romantique et contemporain.



La compétition, structurée autour de plusieurs niveaux allant de l’intermédiaire à l’excellence, a mis en lumière des talents aux univers contrastés, mais tous animés par une même rigueur artistique et une sensibilité musicale à fleur de peau.



Portée par une scénographie sobre et élégante, chaque prestation semblait suspendre le temps, révélant l’émotion brute d’un Beethoven, la virtuosité d’un Chopin ou la subtilité d’un Debussy, dans un dialogue permanent entre le pianiste, son instrument et le silence attentif de la salle.



Cette soirée de clôture a été notamment marquée par une séquence empreinte d’émotion, avec la remise des trophées et attestations aux lauréats des classes supérieures.



Dans une déclaration à la MAP, la présidente du concours "Mouvement Contraire Maroc", Lamia Boukaa, a souligné que cette édition a su conjuguer excellence et accessibilité, en ouvrant les portes de la musique savante à un public large, tout en maintenant une exigence artistique de très haut niveau.



Pour Mme Boukaa, ce concours "est avant tout une expérience humaine, un espace de transmission et de rencontre, où la jeunesse musicale s’affirme avec force, loin des stéréotypes et des circuits habituels du divertissement".

Et de soutenir que la forte participation à cette édition, avec plus de 200 candidats, reflète avant tout, "l’intérêt grandissant" que connaît le piano au Maroc.



La présence d’un jury international composé de concertistes et de pédagogues renommés a renforcé la crédibilité du concours, tout en offrant aux participants un retour critique de grande valeur pédagogique sur leurs interprétations.



Pensé comme une véritable rencontre musicale, ce concours initié, sous l’égide du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, se veut un trait d’union entre le patrimoine musical et la création contemporaine.



Offrant une plateforme aux jeunes pianistes pour exprimer leur talent, tout en favorisant les échanges pédagogiques avec des formateurs expérimentés, l’événement ambitionne de révéler de nouvelles figures de la scène pianistique nationale et de renforcer les ponts entre cultures et générations à travers la musique classique.