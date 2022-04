La mosquée de Médine: La mosquée du Prophète

22/04/2022

Médine est la deuxième ville sainte de l'islam, après La Mecque. Nombreux sont les musulmans qui affluent vers cette mosquée surtout en période du Hajj afin de rendre visite au noble Prophète et Messager de Dieu.



Médine occupe une place importante dans l’histoire de l’islam, car c’est la terre d’accueil et de refuge pour le Prophète et ses partisans. En effet, c’est après son émigration de La Mecque en l'an 622 après J.C du fait de persécutions que le Prophète bâtit cette mosquée.



A l'époque préislamique, Médine s'appelait "Yathrib" puis "Al Madina al Mounawarah" qui signifie la ville illuminée, bien évidement par la présence du Prophète. C’est sur cette terre sainte que les fondements de l’islam ont pris forme et que l’islam a puisé toutes ses forces. Cette mosquée est appelée et connue de tous sous le nom de «Al Masjid Annabawi» c'est-à-dire la mosquée du Prophète dont la construction débuta seulement quelques jours après la première mosquée de Médine, à savoir «Masjid Quba».



Le Prophète laissa le soin à sa monture de choisir le lieu où la mosquée serait bâtie. Celle-ci s’arrêta sur un terrain inhabité. A son origine, la mosquée était bâtie sur environ deux mètres de hauteur sur une trentaine en longueur en brique avec comme toit des feuilles de palmiers. Une chambre où le Prophète résida ainsi que son épouse Aicha était juste à côté de la mosquée.



La première extension de la mosquée fut sous le règne du deuxième calife de l’islam Oumar qui reconstruisit la mosquée en y rajoutant une partie de terre dans le côté nord. Puis à sa mort, il a eu le privilège et l’honneur d’être enterré au côté du noble Messager de Dieu et de son prédécesseur Abou Bakr Siddiq. Puis sous le règne d’Uthman bin Affan en 649, la mosquée fut reconstruite et élargie du fait du nombre croissant des fidèles.



Malheureusement, la mosquée à travers le temps ne put se défaire des lois de la nature et subit en 850 une foudre puis un incendie en 1257 après quoi, des travaux de reconstruction furent entrepris. A travers les différentes dynasties qui se sont succédé, la mosquée fut agrandie, rénovée et sans cesse perfectionnée afin de rendre hommage au Prophète, guérisseur des âmes et espoir de toute l’humanité.



Durant la dynastie des Omeyyades, la mosquée chérifienne connut un grand changement notamment au niveau architectural. En effet, le calife de l’époque appelé Al Walid instaura des minarets et des terrasses et le lieu a été doté d’une superficie totale de plus de 2000m².



Lors du règne des Mamlouks, la mosquée fut agrandie avec la reconstruction de plusieurs de ses parties lui donnant un nouvel aspect et une plus grande capacité d’accueil. L’époque ottomane, quant à elle, par le biais du sultan Mahmoud, érigea un nouveau dôme dans la chambre même du Prophète qui succéda à celui réalisé par son homologue égyptien quatre siècles auparavant.



De plus, la mosquée fut dotée d’une nouvelle extension de plus de 1000m². Une nouvelle époque a marqué l’histoire de la mosquée du Prophète de par ses réalisations et extensions, c’est celle saoudienne. En effet, les défis et enjeux n’étant plus les mêmes, la nouvelle génération a su aussi se démarquer et assumer cette lourde tâche.



Dès 1951, le roi Abdoul Aziz instaura un agrandissement de superficie d’environ 6000m² tout en gardant l’architecture ottomane d’époque. Par la suite, la superficie a considérablement grandi pour atteindre plus de 150.000m² sous le règne du roi Fahd en 1985 avec une capacité d’accueil de 250.000 personnes