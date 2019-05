La moitié des personnes allergiques ne le seraient finalement pas

15/05/2019

Près de 11 % des adultes américains souffriraient d'une allergie alimentaire, soit 26 millions de personnes, selon une étude menée dans le pays. Les scientifiques estiment que 12 millions d'entre eux ont développé ce trouble à l'âge adulte, soulignant que les allergies ne surviennent pas seulement pendant l'enfance. Mais ces mêmes chercheurs ont surtout découvert que le nombre de personnes qui se pensent allergiques est presque deux fois plus important qu'il ne l'est en réalité.

Dans leur étude, publiée dans la revue Jama Network Open le 4 janvier dernier, les chercheurs dénoncent le fait que de nombreuses personnes n'ont pas accès à des antihistaminiques, alors que d'autres évitent des aliments inutilement. Pour parvenir à ces conclusions, ils ont mené une enquête auprès de 40.000 adultes américains. Ceux-ci ont été interrogés sur leur allergie alimentaire, leurs symptômes et leur diagnostic. L'équipe a ensuite évalué si l'allergie rapportée était «convaincante » compte-tenu des manifestations de la maladie. Les personnes souffrant de ballonnements, de douleurs à l'estomac ou de diarrhée étaient par exemple éliminées, car elles pouvaient souffrir d'une intolérance au lactose ou alimentaire.

Au final, les résultats ont révélé que l'allergie la plus courante concernait les mollusques et crustacés. Elle touchait 2,9 % des adultes. Le lait et les arachides occupaient les deuxième et troisième places, touchant respectivement 1,9 % et 1,8 % des sondés. Mais alors que 19 % des adultes interrogés ont déclaré être allergiques, 10,8 % des allergies alimentaires ont été jugées « convaincantes ».

Et parmi les personnes réellement touchées - selon les critères de l'étude - seules 48% ont déclaré avoir reçu un diagnostic d'un médecin. Seul un quart ont reçu une ordonnance d'adrénaline. « Je vois souvent des patients qui pensent avoir une allergie grave, qui ne sont pas allergiques ou qui ont une allergie légère, confirme Stephen Till, professeur au King's College de Londres interrogé par le journal britannique The Guardian. Des auto-injecteurs d'adrénaline leur ont peut-être été prescrits inutilement, comme un régime alimentaire évitant le coupable présumé, même en quantité infime». «Malheureusement ... nous manquons de médecins formés en allergie chez l'adulte, ce qui amplifie ce genre de problèmes », déplore-t-il. Bien que l'étude ait été menée aux Etats-Unis, la situation serait ainsi similaire dans d'autres pays.