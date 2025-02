La ministre santoméenne des AE s’informe de la dynamique de développement à Laâyoune-Sakia El Hamra

03/02/2025

La ministre d’État des Affaires étrangères, de la Coopération et des Communautés de Sao Tomé-et-Principe, Ilza Maria dos Santos Amado Vaz, s’est informée, vendredi, de la dynamique de développement tous azimuts dans la région de Laâyoune-Sakia El Hamra.



Lors d’une rencontre avec le directeur du Centre Régional d'Investissement (CRI) à Laâyoune, Mohamed Jifer, Mme Amado Vaz et la délégation l’accompagnant ont pris connaissance des opportunités d'investissement, des infrastructures et des différents secteurs productifs dont regorge la région de Laâyoune-Sakia El Hamra, outre les réalisations accomplies, ainsi que les projets mis en œuvre dans le cadre du nouveau modèle de développement des provinces du Sud du Royaume, lancé par SM le Roi Mohammed VI en 2015.



Cette visite a permis aussi à Mme Amado Vaz de constater de visu le volume des investissements réalisés dans de nombreux secteurs prometteurs dans cette région, dans plusieurs domaines dont la pêche maritime, l'agriculture, le tourisme et les énergies renouvelables, ainsi que les grands projets d'infrastructures et le potentiel existant dans les secteurs des transports et des communications.



Lors de ce déplacement, Mme Amado Vaz a eu une rencontre avec la wali de la région Laâyoune-Sakia El Hamra, gouverneur de la province de Laâyoune, Abdeslam Bekrat ainsi qu'avec le président de la commune de Laâyoune, Moulay Hamdi Ould Errachid, au cours de laquelle l’accent a été mis sur l’élan de développement que connaît la région à tous les niveaux.



Dans une déclaration à la presse, Mme Amado Vaz a réitéré la position constante de son pays en faveur de l’intégrité territoriale et de la souveraineté du Maroc sur l'ensemble de son territoire, y compris la région du Sahara, ajoutant que ce soutien a été traduit par l'ouverture d'un Consulat Général de la République Démocratique de Sao Tomé-et-Principe à Laâyoune, en janvier 2020.



Les grands chantiers qui sont en cours de réalisation dans la région, a-t-elle poursuivi, incarnent la vision stratégique et clairvoyante de SM le Roi Mohammed VI, soulignant que cette visite a été l’occasion de discuter des moyens de renforcer la coopération bilatérale dans de nombreux domaines.



En marge de ce déplacement, la Cheffe de la diplomatie santoméenne et la délégation l’accompagnant ont visité plusieurs projets de développement à Laâyoune, notamment la Cité des Métiers et des Compétences, et la Faculté de Médecine et de Pharmacie.