La ministre palestinienne du Développement social salue les efforts de Sa Majesté le Roi en soutien à la résistance des Palestiniens

07/03/2025

La ministre palestinienne du Développement social, Samah Hamad, a salué, lundi à Ramallah, les efforts engagés sous le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods, en soutien à la résistance du peuple palestinien.



Dans une déclaration à la MAP à l'issue de la signature d'une convention de partenariat avec l'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif en vue de prendre en charge les enfants orphelins et les enfants amputés, victimes de la guerre à Gaza, Mme Hamad a exprimé son appréciation de toutes les initiatives humanitaires lancées par le Souverain en faveur des Palestiniens confrontés à des circonstances difficiles.



Elle a ajouté que l'accord signé avec le directeur chargé de la gestion de l'Agence, Mohamed Salem Cherkaoui, contribuera à soutenir et à prendre en charge les orphelins et les enfants amputés qui vivent dans des conditions difficiles en raison des répercussions de la guerre à Gaza.



Cet accord fait partie d'une série d'initiatives à caractère économique et social entreprises par l'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif en soutien aux Maqdessis et aux catégories vulnérables affectées par la guerre.