La ministre palestinienne du Développement social loue les initiatives humanitaires de l’Agence Bayt Mal Al-Qods en faveur des Palestiniens

15/04/2025

La ministre palestinienne du Développement social, Samah Hamad, a salué, samedi, les initiatives humanitaires entreprises par l’Agence Bayt Mal Al-Qods en soutien à la résilience des Palestiniens, en particulier les Maqdessis et les catégories vulnérables affectées à Gaza.



Lors de sa participation, par visioconférence, à une rencontre organisée par l’Agence Bayt Mal Al-Qods pour présenter les efforts consentis par le Royaume du Maroc en appui à la population palestinienne et pour lancer une nouvelle initiative humanitaire visant à prendre en charge nombre d’enfants palestiniens orphelins et amputés à Gaza, Mme Hamad a souligné que l’Agence fait partie des plus importants leviers de soutien effectif et permanent en Palestine, notamment Al-Qods-Al Charif.



La ministre a affirmé que la convention de partenariat signée récemment entre le ministère palestinien du Développement social et l’Agence Bayt Mal Al-Qods, pour prendre en charge les enfants orphelins et amputés à Gaza contribuera sans nul doute à soutenir et à prendre en charge cette frange sociale pâtissant de conditions difficiles suite aux répercussions de la guerre.



L'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif a lancé, samedi à son siège à Rabat, une nouvelle initiative humanitaire pour prendre en charge nombre d’enfants palestiniens orphelins et amputés à Gaza. Cette initiative concerne la prise en charge de 300 enfants palestiniens amputés sur un total de 800 inscrits sur les listes du ministère palestinien de la Santé et 500 enfants orphelins dans le cadre du projet de prise en charge de l’orphelin maqdessi, lancé en 2008.