La ministre congolaise des Transports salue le rôle des ports marocains dans la connectivité de l'Afrique aux marchés internationaux

30/06/2025

La ministre congolaise des Transports, de l’Aviation civile et de la Marine marchande, Ingrid Olga Ghislaine Ebouka-Babackas, a salué, samedi à Istanbul, le rôle central des infrastructures portuaires du Maroc dans la facilitation de l’ouverture de l’Afrique sur l’Europe et les autres régions du monde.



Le Maroc accorde une importance particulière au développement de ses ports, ce qui en fait un acteur clé garantissant l’accès des produits africains aux marchés internationaux, a souligné la ministre congolaise dans une déclaration à la MAP, en marge de sa participation, aux côtés du ministre du Transport et de la Logistique, Abdessamad Kayouh, à une réunion de haut niveau tenue dans le cadre du Forum mondial sur la connectivité des transports.



Elle a précisé, par ailleurs, que les relations maroco-congolaises portent sur des secteurs concrets, notamment l’aviation civile, à travers la liaison aérienne entre Brazzaville et Casablanca assurée par Royal Air Maroc (RAM), rapporte la MAP.



La responsable congolaise a exprimé, dans ce cadre, la volonté de son pays d’élargir cette coopération à d’autres domaines du secteur du transport, ajoutant que le port en eau profonde de Pointe-Noire pourrait s’inscrire dans des partenariats avec le Maroc, au même titre que le secteur ferroviaire.

Elle a appelé, à cet égard, au renforcement du partenariat avec le Maroc, un pays ami, dans l’ensemble des domaines du transport.



Le Maroc a pris part au Forum mondial sur la connectivité des transports, organisé du 27 au 29 juin à Istanbul, par le ministère turc des Transports et des Infrastructures avec le soutien de la Banque mondiale, avec une délégation de haut niveau conduite par M. Kayouh, comprenant notamment l'ambassadeur du Maroc en Turquie, Mohamed Ali Lazrak, et plusieurs directeurs et responsables du secteur du transport et de la sécurité routière.



Ce Forum international constitue une plateforme de haut niveau réunissant décideurs politiques, ministres, représentants d’organisations internationales et d’institutions financières mondiales, acteurs industriels et du secteur privé et experts, pour débattre des moyens de développement et d’optimisation des corridors de transport internationaux.