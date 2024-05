La migration des femmes marocaines au centre d'une conférence à Marbourg

29/05/2024

La migration et les stratégies d'intégration des Marocaines de la première génération en Allemagne ont été le sujet d'une conférence, organisée récemment par l'Institut des études moyen-orientales de l'Université Philipps de Marbourg en Allemagne.



Cette rencontre a mis en lumière les questions de la migration féminine en général et de la migration des femmes marocaines en Allemagne en particulier.



La conférence, donnée par Nadia Yakin, chercheuse sur les questions de la femme et de la migration en Allemagne, s'inscrit dans le cadre d'une série de conférences organisées par le "Cercle académique arabe" de cet institut scientifique, et a abordé le vécu des migrantes marocaines de la première génération pour appréhender les transformations et les changements sociaux que la migration féminine a connus au fil du temps.



Dans ce contexte, la conférencière a passé en revue les données précédant la migration, y compris les conditions sociales, l'environnement familial, la socialisation et le rôle de la famille dans la prise de décision de migration pour leurs filles. Elle a souligné l'importance de la "mémoire du lieu" dans la formation de l'identité personnelle et son influence sur le processus d'intégration dans la société d'accueil.



Mme Yakin a également abordé les variables d'arrivée et les stratégies d'intégration, en se concentrant sur un ensemble de concepts tels que l'intégration, les communautés parallèles, les normes migrantes, la culture alimentaire, la langue et le travail. Elle a, en outre, mis en lumière le processus d'intégration et les mécanismes nécessaires à sa réussite, notamment l'importance de la médiation culturelle et sociale, ainsi que la valeur de la religion ou de l'identité religieuse chez les migrants musulmans.



Par ailleurs, Mme Yakin a mis en avant l'importance de se pencher sur la migration marocaine de manière académique, tant dans les universités allemandes que marocaines, ainsi que l'importance des échanges scientifiques dans ce domaine.



De son côté, Albrecht Fuess, président de la branche des études islamiques de l'université de Marbourg, a indiqué que la conférence a permis de rapprocher les étudiants chercheurs des expériences migratoires et de comprendre les contextes spécifiques à celles-ci, d'autant plus que ce sujet est particulièrement intéressant pour les sociétés allemandes.



Pour sa part, Christian Jung, du département des études arabes de l'université, a estimé que cette rencontre a permis de mettre en lumière la migration marocaine en Allemagne à partir de témoignages, d'expériences vécues et de biographies, offrant ainsi une compréhension pratique des mécanismes d'intégration.



L'Institut des études moyen-orientales de l'Université Philipps est une institution de recherche scientifique multidisciplinaire qui combine une approche humaniste globale avec une formation professionnelle. Il a été fondé dans le but d'étudier l'histoire, les cultures et les sociétés du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord, de l'Antiquité à nos jours.