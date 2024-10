"La mémoire du ciel et de la terre": Thème du 13ème Festival international de cinéma et mémoire commune de Nador

03/10/2024

La 13ème édition du Festival international de cinéma et mémoire commune de Nador se tiendra, du 5 au 10 novembre, sous le thème "La mémoire du ciel et de la terre".



Organisée par le centre de la mémoire commune pour la démocratie et la paix, cette édition sera marquée par des tables-rondes, des projections de films, des ateliers de formation sur les métiers du cinéma, et des hommages, en plus de la remise du prix international "Mémoire pour la démocratie et la paix".



Les deux tables rondes prévues dans le cadre de cette manifestation culturelle seront placées sous les thèmes "La diplomatie parallèle à l’ère de l’intelligence artificielle : l’art et la culture à la croisée des chemins" et "La mémoire du ciel et de la terre".



Pour ce qui est des activités cinématographiques, les férus du 7ème art seront au rendez-vous avec la projection de 8 films documentaires, 7 longs métrages de fiction et 14 courts métrages de fiction, représentant le Maroc et d’autres pays.



En ce qui concerne la compétition officielle des films, le jury des documentaires sera présidé par l'universitaire et écrivaine espagnole Rosa Amor del Olmo, celui des longs métrages de fiction sera présidé par la journaliste et critique française Barbara Lorey de lacharrière, tandis que la présidence du jury des courts métrages de fiction sera confiée à Fadoua Maroub, fondatrice de l'association des rencontres méditerranéennes du cinéma et des droits de l'homme (ARMCDH). Selon les organisateurs, des films traitant de thèmes nationaux seront projetés hors compétition à l’occasion de la célébration du 50è anniversaire de la Marche verte.



Cette édition verra aussi l’organisation d’ateliers de formation au profit des jeunes sur les métiers du cinéma, qui seront encadrés par des réalisateurs, des scénaristes et des professionnels marocains et étrangers, ainsi que la remise du prix international "Mémoire pour la démocratie et la paix" à une personnalité nationale ou internationale, qui a une empreinte patente dans le domaine de la justice climatique et lutte contre les impacts de la sécheresse et des catastrophes naturelles.



De même, des hommages seront rendus à des personnalités locales, nationales et internationales travaillant dans le domaine artistique ou celui de la défense de la justice climatique et du vivre-ensemble dans un environnement sain et équilibré.

Bouillon de culture

Moussem d'Assilah



L'ouverture de la session d’automne de la 45ème édition du Moussem culturel international d’Asilah se déroulera lundi 14 octobre à 17h au lieu du dimanche 13 octobre, comme annoncé précédemment, indique la Fondation du Forum d’Assilah.

Aucun changement n'est prévu dans la programmation du Moussem et de la 38ème édition de l’Université ouverte Al-Mu’tamid Ibn Abbad, précise la Fondation dans un communiqué.

Organisé sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI, cet événement réunira environ 300 personnalités des mondes de la politique, de la pensée, de la littérature, des médias et des arts plastiques.

Cette manifestation initiée en partenariat avec le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication (département de la culture) et la commune d’Assilah, sera marquée par l’organisation de plusieurs colloques, dans le cadre de la 38ème édition de l’Université ouverte Al-Mu’tamid Ibn Abbad, qui traiteront des différents développements que connaissent les pays du Sud.

Au programme de cette édition figurent des colloques traitant de plusieurs sujets d’actualité, notamment “La crise des frontières en Afrique: les parcours épineux”, “Les élites arabes de la diaspora: le défi posé et le rôle possible”, “Mouvements religieux et scène politique: quel sort?” et “Valeurs de la justice et des systèmes démocratiques”.