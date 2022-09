La masse monétaire quasiment stable à 4,3% en juillet

01/09/2022

Le rythme de croissance annuelle de l’agrégat monétaire M3, qui représente la masse monétaire, est resté quasiment stable à 4,3% en juillet, selon Bank Al-Maghrib (BAM).



Cette évolution recouvre une accélération de la progression des dépôts à vue auprès des banques de 8% après 7,8%, une décélération de 8,2% à 6,8% de la circulation fiduciaire et une accentuation de la baisse de 10% à 10,7% des dépôts à terme, précise BAM dans ses indicateurs clés des statistiques monétaires pour le mois de juillet 2022.



En contrepartie, les avoirs officiels de réserve ont enregistré quasiment le même taux de progression que celui du mois dernier (9,6%) et les créances nettes sur l’administration centrale ont augmenté de 10,8% après 10,1% en juin.



En glissement mensuel, l’agrégat M3 a enregistré une baisse de 0,1% pour s’établir à 1.608 MMDH. Cette évolution recouvre principalement des replis des dépôts à vue auprès des banques de 0,6% et des détentions en titres d’OPCVM monétaires de 4,6%, ainsi qu’une hausse de 3,4% de la monnaie fiduciaire.