La marocaine Rajaa Chaker décroche la médaille de bronze

Championnat d'Afrique deVTT/Afrique du Sud

06/06/2023

La cycliste marocaine Rajaa Chaker a décroché, samedi à Johannesburg, la médaille de bronze de l'épreuve olympique de cross-country dans la catégorie des moins de 23 ans, lors des compétitions de la première journée du Championnat d'Afrique de VTT.



Arrivée à la troisième place derrière la Sud-Africaine Anneke Van der Walt et la Rwandaise Gazila Mwamikazi, Chaker a offert au Maroc une médaille de bronze au goût d’or dans ce championnat continental, compte tenu du haut niveau des participantes, notamment dans certains clubs sud-africains et même hors du continent.



Quant à la course féminine senior, les Sud-africaines ont monopolisé le podium. Rajaa Chaker a remporté plusieurs titres africains et arabes dans les courses sur route et sur piste, ainsi que dans la catégorie des vélos de montagne. Outre Chaker, l'équipe nationale est composée de Mohamed Zarhoun, Youssef Ismaili et Mousa Outaleb, menés par l’entraineur Mohamed Malki et son assistant Youssef Laghzaoui.



Les éléments nationaux concourent au sein de ce championnat dans les courses olympiques et de cross-country courte distance, avec des coureurs professionnels qui ont une longue histoire dans ces disciplines sportives, notamment d'Afrique du Sud, de Namibie et des îles Maurice.