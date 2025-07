La majorité des plages de Tanger sont sûres pour la baignade

01/07/2025

La commune de Tanger a affirmé, lundi, que les résultats des analyses de laboratoire effectuées, les 25 et 26 juin, ont classé les eaux de baignade de plusieurs plages autour de Tanger comme étant de "bonne qualité", les rendant sûres pour la baignade selon les normes adoptées pour le contrôle de la qualité des eaux de plage.



Il s’agit de la plage d’Achakar avec ses trois stations (le milieu de la plage, 100 mètres au nord et 80 mètres au sud), la plage “Ba Kacem”, la plage “Sol” (Cap Spartel) et la plage “Mrissat”, a fait savoir la commune dans un communiqué.



Par ailleurs, de bons résultats ont également été enregistrés dans deux zones de baignade de la plage Ghandouri, à savoir la station ouest (S1) et la station ouest s'étendant sur 300 mètres de la barrière rocheuse (S3).



Les analyses ont, en outre, révélé que la qualité des eaux de la station S2 de la plage Ghandouri, à 200 mètres à l'est de la barrière rocheuse, et celles de la plage de Merkala, se situe dans la catégorie “qualité moyenne”, un niveau qui n'empêche pas la baignade mais nécessite de la prudence, en particulier pour les catégories vulnérables.



Toutefois, la commune de Tanger a émis un avertissement concernant la plage “Jbila 3”, où les analyses effectuées au niveau des stations S1 (au milieu de la plage) et S3, à 150 mètres au sud, ont montré que les eaux de baignade sont classées de “qualité mauvaise”, ce qui signifie qu'elles ne répondent pas aux normes sanitaires approuvées et qu’il est recommandé d'y éviter la baignade jusqu'à amélioration des indicateurs environnementaux.