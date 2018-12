La maison de Paul McCartney cambriolée

22/12/2018

Quelques jours avant son grand concert donné à Liverpool mercredi dernier, Paul McCartney a eu la mauvaise surprise d'apprendre que sa demeure dans le Nord-Ouest de Londres avait été visitée par des voleurs. Selon les informations du Daily Mail publiées récemment, la star de 76 ans était la veille au soir en concert à Vienne.

Le vendredi 7 décembre, la police a été appelée sur place en fin d'après-midi mais les intrus s'étaient déjà échappés, laissant derrière eux les traces de leur effraction. Un porte-parole de Paul McCartney n'a pas précisé si l'artiste ou son épouse, Nancy Shevell, étaient présents dans leur demeure estimée à plus de 11 millions d'euros au moment des faits. "La maison a des caméras partout, donc je ne sais pas comment ils sont entrés", a témoigné un voisin auprès du média britannique. Selon la police, aucun suspect n'a encore été arrêté et l'enquête se poursuit.

Le cambriolage n'a finalement pas empêché l'ancien membre des Beatles de se produire sur scène à Liverpool, cinq jours plus tard. Il a achevé la partie européenne de sa tournée Freshen Up à l'O2 Arena de Londres le 16 décembre, avant de s'envoler pour l'Amérique du Sud et les Etats-Unis au printemps 2019.