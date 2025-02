La lutte contre la diffamation et le chantage électronique au centre d'une rencontre à Laâyoune

03/02/2025

La lutte contre la diffamation et le chantage électronique à l'ère des nouvelles technologies de l'information et de la communication a été au centre d’une rencontre de sensibilisation organisée, jeudi dernier à Laâyoune, par la Commission nationale de contrôle de la protection des données à caractère personnel (CNDP).



Initié en coopération avec l’Observatoire marocain de lutte contre la diffamation et l’extorsion, ce colloque, placé sous le thème "La protection des données personnelles contre la diffamation et le non-respect de la vie privée dans le monde de la presse " a pour objectif de sensibiliser aux risques de la diffamation et du chantage numériques.



Lors de cette rencontre, des explications ont été fournies sur les efforts déployés au niveau national pour renforcer la lutte contre les abus liés à la diffusion non autorisée et malveillante de données et informations personnelles, ainsi que sur les mécanismes de plainte pour les victimes de ce type de crimes.



Outre l’engagement du CNDP dans la protection de la vie privée et des données à caractère personnel des individus à l’ère du développement des nouvelles technologies de l’information, l’accent a été mis sur le rôle de l'Observatoire marocain de lutte contre la diffamation et l'extorsion notamment en ce qui concerne le traitement des questions en lien avec ces deux phénomènes.



Les droits et obligations de la presse et le rôle des médias dans la sensibilisation à la gravité de ces phénomènes et dans la lutte contre les fake news, étaient également au centre des débats.



Les participants à ce colloque régional ont aussi suivi des précisions sur la loi n° 08-09 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et la conduite à tenir en cas de diffamation et de chantage, notamment le recours à la justice.



Ce colloque régional intervient dans le cadre d’une série d’actions de sensibilisation organisées cette semaine à travers plusieurs régions du Royaume et abordant divers thèmes, notamment "Le rôle de la protection des données personnelles dans le renforcement des valeurs constitutionnelles", "La protection des données personnelles au service de l’investissement", et "La protection des données personnelles au service de l’Assurance maladie obligatoire (AMO)".