La littérature de voyage dans la civilisation islamique au cœur du programme de "Bayt Al Hikma"

02/05/2025

L’institution émiratie "Bayt Al Hikma" a participé à la 30e édition du Salon international de l’édition et du livre à Rabat, avec un programme intellectuel mettant en lumière la littérature de voyage dans la civilisation islamique, à travers les parcours des illustres voyageurs Ahmed ibn Majid et Ibn Battouta.



La présence de Bayt Al Hikma à cet événement culturel s'inscrit dans le cadre de la participation de l’émirat de Sharjah en tant qu’invité d’honneur du SIEL, où le stand de l’émirat a présenté plus de 50 activités variées, dont des conférences, des soirées poétiques et des ateliers interactifs pour enfants et adolescents, indique un communiqué de cette institution.



La directrice exécutive de Bayt Al Hikma à Sharjah, citée par le communiqué, a indiqué que le Maroc "jouit d’une spécificité singulière dans l’histoire arabe et musulmane, en étant le prolongement vivant de l’impact culturel de la civilisation islamique à travers les siècles", soulignant que "la participation de Bayt Al Hikma au SIEL représente un trait d'union et d’interaction entre le Machreq et le Maghreb, ouvrant la voie à un débat intellectuel dépassant la géographie pour toucher aux valeurs communes ayant uni arabes et musulmans à travers l’Histoire".



Elle a rappelé, à cet égard, que le choix de Sharjah comme capitale mondiale du livre pour 2019 a constitué une étape inspirante dans le processus de renforcement de la connaissance et de célébration du livre, qui a été couronné par la création de Bayt Al Hikma en tant qu’édifice important de culture et de savoir.



Le choix par l'Unesco de Rabat comme capitale mondiale du livre pour 2026 souligne la profondeur des liens culturels entre Sharjah et Rabat, a-t-elle relevé, ajoutant que "ce choix illustre l’engagement des Emirats arabes unis et du Royaume du Maroc frère en faveur de la culture et de la préservation du patrimoine commun de l’Humanité".



Le stand de Bayt Al Hikma au SIEL a connu l’organisation de plusieurs activités destinées à rapprocher le public du Salon des initiatives culturelles de premier plan de cette institution, dont la deuxième édition du Salon "Les chapitres de l’art islamique", tenue à Sharjah.



L’institution culturelle émiratie a également exposé des livres et des manuscrits rares illustrant les contributions des grands voyageurs et navigateurs arabes, à leur tête Ahmed ibn Majid et Ibn Battouta.