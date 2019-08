La liste élargie de Hallilodzic

19/08/2019 Libé

Le nouveau sélectionneur national Vahid Halilhodzic a dévoilé, vendredi, sa première liste des joueurs présélectionnés pour prendre part à un stage de préparation programmé du 1er au 10 septembre prochain, annonce la Fédération Royale marocaine de football (FRMF).

Ce stage, auquel ont été convoqués au total 46 joueurs, sera ponctué de deux matches amicaux qui verront les Lions de l'Atlas affronter le Burkina Faso le 6 septembre et le Niger le 10 du même mois, indique la fédération dans un communiqué.

Voici la liste des joueurs convoqués, publiée par la FRMF sur son site internet:

Yassine Bounou (Gérone-Esp), Munir Mohand Mohamedi (Malaga CF-Esp), Ahmed Reda Tagnaouti (Wydad), Anas Zniti (RCA), Nabil Dirar (Fenerbahçe-Tur), Omar Boutaïb (RCA), Mohamed Nahiri (WAC), Fouad Chafik (Dijon-Fra), Issam Chebak (Malatyaspor-Tur), Medhi Benatia (Al Duhail-Qat), Badr Banoune (RCA), Jaouad Yamiq (Genoa-Ita), Marouane Da Costa (Ittihad Jeddah-A.S), Ghanem Saïss (Wolverhampton-Ang), Yunis Abdelhamid (Stade de Reims-Fra), Zouhair Feddal (Real Betis-Esp), Naïf Aguerd (Dijon-Fra), Saad Lagrou (OCK), Abdelkarim Baadi (HUSA), Oualid El Hajjam (ESTAC Troyes-Fra), Karim El Ahmadi (Ittihad Jeddah-A.S), Youssef Aït Bennasser (AS Monaco-Fra), Sofyan Amrabat (Club Bruges-Bel), Yahya Jabrane (WAC), Mehdi Bourabia (Sassuolo-Ita), Anouar Thami (Valladolid-Esp), Fayçal Fajr (Getafe-Esp), Walid El Karti (WAC), Mehdi Oubila (HUSA), M’bark Boussoufa (Sans club), Younès Belhanda (Galatasaray-Tur), Hakim Ziyech (Ajax Amsterdam-PB), Achraf Bencharki (Zamalek-Egy), Noureddine Amrabat (Al-Nasr Riyad-A.S), Adel Taarabt (Benfica-Por), Oussama Idrissi (AZ Alkmaar-PB), Walid Azarou (Al Ahly-Egy), Rachid Alioui (Angers-Fra), Ayoub El Kaabi (WAC), Nabil Zoubdi Touizi (Manchester City-Ang), Khalid Boutaïb (Zamalek-Egy), Amine Harit (Schalke 04-All), Mehdi Carcela (Standard de Liège-Bel), Soufiane Boufal (Southampton-Ang), Ismaïl Haddad (WAC) et Mohamed Ihattaren (PSV Eindhoven).