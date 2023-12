La liste du nouveau bureau du MCO dévoilée

31/12/2023

Le Mouloudia Oujda (MCO) a annoncé, mardi, la désignation des membres du bureau dirigeant du club.

Elu, vendredi, lors d'une assemblée générale ordinaire, le nouveau président du Mouloudia Oujda (MCO), Noureddine Zendafou, a dévoilé, mardi, la composition de son bureau dirigeant qui va l'accompagner durant son mandat, a indiqué le club oujdi sur sa page Facebook.



Ce nouveau bureau comprend trois vice-présidents, dont le premier est Adnane Kaddouri, alors que Yatrib Mouine et Mohamed Belhachemi ont été désignés respectivement deuxième et troisième vice-présidents. Il compte aussi un secrétaire général, un trésorier et son adjoint.



En juillet dernier, à l'issue de l’assemblée générale ordinaire, l'ex-président Mohamed Houar avait décidé de quitter le MCO, annonçant sa démission. Depuis, une commission provisoire chargée de la gestion des affaires du club avait été constituée.



Treizième au classement général de la Botola Pro D1 "Inwi" 2023/2024, avec seulement 10 points, le MCO semble avoir du mal à trouver son rythme de croisière.