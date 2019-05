La liste des 27 de Renard : Présence remarquée de Hamdallah

28/05/2019

Le sélectionneur national, Hervé Renard, a dévoilé une pré-liste de 27 joueurs pour entamer un stage de préparation au Centre national de football (CNF) de Maâmoura à partir du 02 juin prochain, dans le cadre de la participation des Lions de l'Atlas à la prochaine Coupe d'Afrique des nations (CAN Egypte-2019), qui aura lieu du 21 juin au 19 juillet.

Cette liste est marquée par le retour du goleador d'Al-Nasr saoudien Abderazak Hamdallah, d'Achraf Hakimi éloigné des terrains depuis des mois à cause d'une blessure et d'Abdelali M'Hamdi, gardien de but de la Renaissance de Berkane, finaliste de la Coupe de la Confédération CAF 2019.

Voici, par ailleurs, la liste des 27 joueurs convoqués:

Mounir El Kajoui (Malaga, Espagne), Yassine Bounou (Gérone, Espagne), Ahmed Reda Tagnaouti (Wydad de Casablanca), Abdelali M'Hamdi (Renaissance de Berkane), Marouane Da Costa (Ittihad Djeddah, Arabie Saoudite), Ghanem Saiss (Wolverhampton, Angleterre), Abdelhamid Yunis (Stade Reims, France), Mehdi Benatia (Al-Duhail Sports, Qatar), Achraf Hakimi (Dortmund, Allemagne), Karim El Ahmadi Arroussi (Al Ittihad, Arabie Saoudite), Youssef Aït Bennasser (St-Etienne, France), Mehdi Bourabia (Sassuolo, Italie), M'barek Boussoufa (Al-Shabab, Arabie Saoudite), Younès Belhanda (Galatasaray, Turquie), Fayçal Fajr (Caen, France), Nordin Amrabat (Al-Nasr, Arabie Saoudite), Hakim Ziyech (Ajax Amsterdam, Pays-Bas), Mazraoui Noussair (Ajax Amsterdam, Pays-Bas), Youssef En-Nesyri (Leganes, Espagne), Soufiane Boufal (Celta Vigo, Espagne), Nabil Dirar (Fenerbahçe Spor Kulübü, Turquie), Abderazak Hamdallah (Al-Nasr, Arabie Saoudite), Khalid Boutayeb (Zamalek, Egypte), Abdelkrim Baâdi (Hassania d'Agadir), Amine Harit (Schalke 04, Allemagne), Ayoub El Kaâbi (Hebei China Fortune FC, Chine), Oussama Idrissi (AZ Alkmaar, Pays-Bas).