La liste de Tarik Sektioui pour les matchs amicaux contre l'Ukraine et le Pays de Galles dévoilée

16/03/2024

L'entraîneur de l'équipe nationale de football des moins de 23 ans, Tarek Sektioui, a convoqué 27 joueurs pour les matchs amicaux contre l'Ukraine et le Pays de Galles, prévus respectivement les 22 et 26 mars courant à Antalya en Turquie.



Selon un communiqué de la Fédération Royale marocaine de football, ces deux confrontations amicales servent de préparation aux Jeux olympiques-2024, prévus l’été prochain à Paris.



Voici la liste des joueurs convoqués:



Gardiens de but: Alaa Belaarouch, Rachid Ghanimi, Walid Hasbi

Défenseurs: Amine Et-Taïbi, Aymane El Wafi, Mehdi Boukamir, Mohamed Jaouab, Omar El Hilali, Zakaria El Ouahdi, Achraf Laaziri, Ayoub Amraoui, Adam Aznou

Milieux de terrain: Benjamin Bouchouari, Aimen Moueffek, Oussama Targhaline, Mohamed Nassoh, Younes Taha, Yassine Kechta, Mehdi El Moubarik

Attaquants: Abdessamad Ezzalzouli, Salim El Jebari, Ibrahim Salah, Couhaib Driouech, Yanis Begraoui, Amine El Ouazzani, Tawfik Bentayeb, Hamza Igamane.