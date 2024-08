La liste de Regragui dévoilé jeudi

25/08/2024

Le sélectionneur de l’équipe du Maroc, Walid Regragui, tiendra une Conférence de presse, jeudi prochain au Complexe Mohammed VI de football à Salé, indique la Fédération Royale marocaine de football (FRMF).



Cette rencontre avec les médias, prévue à partir de 11h00, sera consacrée à la présentation des joueurs retenus pour disputer les deux matchs face aux sélections du Gabon et du Lesotho, respectivement, les 6 et 9 septembre prochain, pour le compte des éliminatoires de la prochaine Coupe d’Afrique des Nations (CAN) Maroc-2025, précise la même source.



La phase finale de la CAN-2025 aura lieu du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026 au Maroc.