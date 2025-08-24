La liste de Regragui attendue pour jeudi

Le sélectionneur national Walid Regragui tiendra une conférence de presse, jeudi prochain, à l’Auditorium du Complexe Mohammed VI de football à Salé.



Lors de cette conférence, prévue à 11h00, Walid Regragui dévoilera la liste des joueurs convoqués pour participer aux deux prochains matchs de l’équipe nationale, comptant pour les qualifications africaines pour la Coupe du monde 2026, face au Niger et à la Zambie, indique un communiqué de la Fédération Royale marocaine de football (FRMF).



Le Maroc affrontera le Niger vendredi 5 septembre, avant de jouer contre la Zambie trois jours plus tard.