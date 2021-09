La liste de Halilhodzic

30/09/2021

Le sélectionneur national de l’Equipe A, Vahid Halilhodzic a dévoilé la liste finale des joueurs retenus pour disputer les matchs face à la Guinée Bissau (6 octobre à Rabat et 9 octobre à Casablanca) 3ème et 4ème journée des éliminatoires (groupe I) de la Coupe du Monde 2022 et à la Guinée Conakry (12 octobre à Rabat ) 2ème journée.



La liste comprend vingt-sept joueurs dont voici les noms :



Gardiens de but : Yasine Bounou (FC Séville), Monir El Kajoui (Hatayspor), Anas Zniti (Raja) et Sami Tlemcani (Chelsea).



Défenseurs : Achraf Hakimi (PSG), Ayoub Ameloud (WAC), Soufiane El Karouani (Nec Nejmegen), Adam Masina (Watford), Sofian Chakla (Villarreal CF), Romain Saïss (Wolverhampton) et Nayef Aguerd (Stade de Rennes).



Milieux : Fayçal Fajr (Sivasspor), Ayemen Barkouk (E. Frankfurt), Abdou Harroui (US Sassuolo), Imran Louza (Watford), Illias Chair (Queens Park Rangers), Selim Amallah (Standard de Liège), Youssef Maleh (ACF Fiorentina) et Sofian Amrabet (ACF Fiorentina).



Attaquants : Soufiane Rahimi (Al Ain), Sofiane Boufal (Angers SCO), Munir El Haddadi (FC Séville), Youssef En-Nesyri (FC Séville), Ryan Mamaee (Ferencvarosi TC), Achraf Bencharki (Zamalek), Zakaria Aboukhlal (AZ Alkmar) et Ayoub El Kaabi (Hatayspor).