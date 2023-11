La ligue des femmes écrivaines de l’Afrique constitue ses bureaux régionaux

24/11/2023

Comme publié dans notre édition d’hier, et en application des recommandations du congrès constitutif de la ligue des femmes écrivaines de l’Afrique (LFEA), Tunis a abrité une réunion organisationnelle du bureau régional de l’Afrique du nord.



Ont pris part à cette réunion les présidentes et les membres respectives des bureaux de l’Alliance, de Tunisie, du Maroc, de Lybie et de Mauritanie, et ce, en présence de la présidente de la LFEA, Badiaâ Radi.



La photo ci-dessus, contrairement à celle publiée hier, illustre la tenue de cette réunion.