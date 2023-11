La ligue de Rabat-Salé-Kénitra remporte la Coupe du Trône de boxe

26/11/2023

La ligue de la région de Rabat-Salé-Kénitra a remporté la Coupe du Trône de boxe hommes au titre de la saison sportive 2022-2023, organisée, samedi à Laâyoune.



Ainsi, la ligue de la région de Rabat-Salé-Kénitra a raflé cinq médailles d'or. La deuxième place est revenue à la ligue de la région Casablanca-Settat après avoir décroché 6 médailles (3 en or, 3 en argent). La ligue de la région de Fès-Meknès complète le podium en totalisant 7 médailles (3 en or, 4 en argent).



La ligue de l'oriental s’est adjugé la 4e place avec une médaille en or, tandis que la 5ème place est revenue à la ligue de Marrakech-Safi avec 7 médailles (1 en or, 6 en argent).



Organisé par la Fédération royale marocaine de boxe (FRMB), en coopération avec la wilaya de la région Laâyoune Sakia Al Hamra, et en coordination avec la ligue des provinces du Sud de boxe, cet événement sportif a été marqué par la participation des champions et vice-champions du Maroc dans les différentes catégories de poids.



Organisée dans la salle couverte "Al Hizam" de Laâyoune devant un public très nombreux, cette édition a été marquée par une forte compétition entre les 26 pugilistes représentant les cinq ligues participantes sur les huit Ligues et qui ont disputé 13 combats.



La cérémonie de clôture de cet événement a été marquée par la remise de la Coupe du Trône à la ligue de Rabat-Salé-Kénitra et des médailles et des attestations d’encouragement aux Ligues participantes.



Cette compétition s’est déroulée notamment en présence du wali de la région de Laâyoune-Sakia El Hamra, gouverneur de la province de Laâyoune, Abdeslam Bekrate et du président de la Fédération royale marocaine, Abdeljaouad Belhaj, ainsi que la première pugiliste arabe et africaine à être sacrée championne du monde, Khadija El Mardi.