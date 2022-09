La légende Roger Federer annonce sa retraite

16/09/2022

Vingt titres du Grand Chelem et une empreinte indélébile dans l'histoire du tennis: à 41 ans, et après plus d'une année sans jouer, la légende suisse Roger Federer a annoncé jeudi sa retraite, au terme de la Laver Cup, compétition prévue du 23 au 25 septembre.



Moins de deux semaines après Serena Williams, un autre monument du jeu tire sa révérence, au moment même où s'avance une nouvelle génération incarnée par l'Espagnol Carlos Alcaraz, sacré à l'US Open et N.1 mondial à seulement 19 ans.



Mais si l'Américaine de 40 ans a fait ses -grands- adieux devant son public, ceux du Suisse sont tombés par surprise, et plus discrètement, via un message vidéo et un long texte adressé à ses (nombreux) admirateurs.



"La Laver Cup, la semaine prochaine à Londres, sera mon dernier évènement ATP", a publié sur les réseaux sociaux l'ex-N.1 mondial, qui a subi à l'été 2021 une troisième opération du genou droit en un an et demi et bataillait depuis pour revenir.



"Je jouerai encore au tennis à l'avenir, bien sûr, mais ce ne sera plus lors des tournois du Grand Chelem ou sur le circuit", a complété Federer, vainqueur de 103 trophées dans sa carrière, mais qui n'a disputé que six matches en 2020 et treize en 2021.



Le Bâlois n'a plus rejoué en compétition depuis son élimination en quart de finale de Wimbledon 2021, et laissait depuis plusieurs mois filtrer ses doutes sur ses chances de revenir sur les courts.



C'est d'ailleurs le tournoi londonien, théâtre de huit succès et de ses plus somptueuses batailles, qui lui a rendu le premier un hommage ému: "Roger, par où commencer?", ont écrit les organisateurs sur Twitter. "Tout ce qu'on peut dire c'est merci, pour les souvenirs et la joie que tu as donnés à tant" de gens.



Plus sobrement, Roland-Garros a tweeté "légende du tennis", accompagné d'une photo du joueur sur la terre battue parisienne, alors que l'US Open a lancé un "Merci Roger" suivi d'un émoji en forme de coeur sur le réseau social, pendant que Carlos Alcaraz accompagnait simplement "Roger..." d'un coeur brisé.



Outre la Laver Cup, qui sera donc son ultime apparition sur le circuit, le Bâlois était annoncé -depuis avril- dans sa ville natale du 20 au 24 octobre, et espérait encore mi-juin pousser jusqu'en 2023, auprès du quotidien suisse Tagesanzeiger.



Mais s'il a "travaillé dur" pour se reconstruire physiquement, son corps lui a envoyé "un message clair", explique-t-il: "J'ai 41 ans. J'ai joué plus de 1.500 matches en 24 ans. Le tennis m'a traité avec plus de générosité que je ne l'aurais jamais rêvé, et je dois reconnaître quand il est temps d'arrêter".



"C'est une décision douce-amère parce que tout ce que le circuit m'a apporté va me manquer. Mais, en même temps, il y a tellement de choses à fêter", a souligné l'ancien recordman des titres en Grand Chelem, dépassé depuis par Rafael Nadal (22) puis Novak Djokovic (21), ses deux compères du "Big three".



"Nos chemins ont toujours été si similaires, si semblables. Tu as inspiré des millions et des millions de personnes - dont moi - et nous ne l'oublierons jamais", lui a pour sa part rendu hommage Serena Williams sur sa page Instagram, en lui souhaitant "bienvenue dans le club des retraités".



Roger Federer, adulé pour son élégance raquette en main bien plus que pour des chiffres désormais dépassés, se considère comme "l'une des personnes les plus chanceuses sur Terre" dans son message d'abord diffusé sur Instagram.

"On m'a doté d'un don pour jouer au tennis et je l'ai élevé à un niveau que je n'aurais jamais pu imaginer et pendant bien plus longtemps que je ne le pensais possible", a-t-il expliqué.

​Réactions du monde du tennis

"J'aurais aimé que ce jour n'arrive jamais". "Je t'aime Roger". "Champion des champions". Le monde du tennis a été prompt à réagir à l'annonce jeudi de la retraite de Roger Federer.



- Serena Williams (USA/qui a pris sa retraite il y a treize jours): "Nos chemins ont toujours été si similaires, si semblables. Tu as inspiré des millions et des millions de personnes - dont moi - et nous ne l'oublierons jamais. Je t'ai toujours admiré. Bienvenue dans le club des retraités. Et merci d'être toi Roger federer". (Instagram)



- Carlos Alcaraz (ESP/N.1 mondial): "Roger..." accompagné d'un coeur brisé. "Roger a été l'une de mes idoles et source d'inspiration! Merci pour tout ce que tu as donné à notre sport! Je veux continuer de jouer avec toi! Je te souhaite bonne chance pour la suite." (Twitter)



- Juan Martin del Potro (ARG): "JE T'AIME Roger. Merci pour tout ce que tu as fait pour le tennis et pour moi. Le tennis ne sera plus jamais le même sans toi." (Twitter)



- Hubert Hurkacz (le Polonais restera dans l'histoire comme l'ultime adversaire de Federer dans un tournoi du Grand Chelem, qu'il a battu en quart de finale à Wimbledon en 2021): "Ce fut un honneur de connaître ta manière de jouer pendant toutes ces années et de partager un court avec toi, Roger Federer. Tu as été un modèle pour moi et pour tant d'autres. Félicitations pour ta carrière légendaire et bonne chance pour la suite", sur Twitter, avec deux photographies de son quart de finale victorieux à Wimbledon.



- Andy Roddick (USA): "Merci pour les souvenirs partagés. Ce fut un honneur de partager temps et expériences sur les terrains les plus sacrés du sport. Donne des nouvelles." (Twitter)



- Billie Jean King (USA): "C'est le champion des champions. Il a le jeu le plus complet de sa génération et a saisi les coeurs des fans de sport du monde entier avec son incroyable rapidité sur le court et un puissant esprit tennis. Il a eu une carrière historique avec des souvenirs qui perdureront. Nous te souhaitons le meilleur alors que tu continues ta route."



- Martina Navratilova (USA): "Quel message sincère, plein d'amour, de vie, d'espoir, de passion et de gratitude. Exactement comme le tennis que Roger a joué et que nous avons tant aimé. Merci, merci, merci pour toute la magie." (Twitter)



- Rod Laver (AUS): "Merci pour tout Roger. A bientôt. Rocket."



- Wimbledon: "Cela a été une chance d'être les témoins de ton voyage et de te voir devenir un champion dans tous les sens du terme (...). Tout ce qu'on peut dire c'est merci, pour les souvenirs et la joie que tu as donnés à tant." (Twitter)



- Tournoi de Roland-Garros: "Légende du tennis", accompagné d'une photo du joueur sur la terre battue (Twitter)

- US Open: "Merci Roger", agrémenté d'un coeur bleu (en retweet du message de Federer).

- ATP tour: "Tu as changé le tennis"#Rforever" (Twitter)



- WTA: "La définition de la grandeur. La fin d'une ère #ThankYouSerena #RForever", agrémenté d'une photo de Federer et Serena Williams ensemble (Twitter)



- Thomas Bach, président du Comité international olympique (CIO): "Roger Federer est un gentleman sur et en dehors du court, et un vrai champion olympique. Félicitations pour ta carrière exceptionnelle, bonne chance pour la suite. J'espère que nos chemins pourront se recroiser." (Twitter)



- Toni Nadal (ESP, entraîneur historique de Rafael): "Rafael n'aurait pas été aussi fort sans Roger Federer. Il devait toujours élever son niveau. Avec Djokovic, chacun a fait évoluer le niveau de jeu des autres. C'est un très mauvais jour pour ceux qui aiment le tennis. J'ai un fils qui avait une admiration pour Federer, il attendait qu'il revienne et maintenant on sait que c'est son dernier match. Il avait la combinaison parfaite entre l'efficacité et la classe." (site internet de RMC Sport)