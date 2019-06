La lavande pour bien dormir... même quand il fait chaud

29/06/2019

Une journée de travail stressante à laquelle s’ajoutent les petits soucis du quotidien et la température qui ne baisse pas la nuit : autant de raisons de ne pas trouver le sommeil. Pour se détendre et apaiser son esprit, respirer l’odeur de lavande s’avère efficace.

La lavande vraie (Lavandula angustifolia) est connue pour ses vertus apaisantes. Légèrement sédatif, l’or bleu méditerranéen agit comme un anxiolytique et participe à la relaxation. Son huile essentielle renferme en effet du linalol et de l’acétate de linalyle, qui agissent directement sur le système nerveux central et amènent à un état d’esprit apaisé. Lorsque le sommeil ne vient pas, respirer son parfum détend les muscles et calme les nerfs. Il ne reste plus qu’à se laisser aller dans les bras de Morphée...



Deux remèdes de grand-mère pour trouver le sommeil



En huile essentielle

Verser 10 à 12 gouttes d’huile essentielle de lavande vraie dans un bain tiède (en prenant soin de les mélanger à une base neutre pour bain) pour se relaxer enfin de journée et chasser le stress quotidien.

Ou placer 2 ou 3 gouttes d’HE dans un diffuseur et respirer ses effluves une demi-heure avant l’heure du coucher.

Ou verser 2 ou 3 gouttes d’HE sur l’oreiller, de préférence du côté qui touche le lit, le plus éloigné du visage et des yeux, afin d’éviter le risque de réaction cutanée.

En infusion

Faire bouillir 50 cl d’eau, arrêter le feu et verser 8 à 10 g de fleurs de lavande fraîches ou sèches. Laisser infuser pendant 10 minutes et boire une tasse au moment du coucher.

Bon à savoir

L’huile essentielle de lavande ne doit pas être administrée durant les trois premiers mois de grossesse, ni aux femmes qui allaitent.

Pour un usage externe, sur l’intérieur des poignets ou sur le plexus solaire, il est conseillé de la mélanger, diluée à 20 %, à une huile végétale.

Pour apaiser les jeunes enfants, penser aussi à l’eau florale de lavande, également efficace en diffusion.