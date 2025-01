La junte militaire algérienne s'attire les foudres d'Ankara

Après avoir reçu des séparatistes turcs à Tindouf

16/01/2025

La junte militaire d'Alger n'en finit pas de surprendre. Elle vient de commettre une bourde diplomatique en recevant des séparatistes kurdes à Tindouf au risque de s'attirer les foudres de la Turquie, ainsi que du nouveau régime syrien.



En effet, l'Algérie a récemment reçu une délégation du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) et des Unités de protection du peuple (YPG), considérés par la Turquie comme des groupes terroristes. Cela a eu lieu lors d'un prétendu "sommet de solidarité sahraouie" dans les camps de Tindouf.



L'accueil des séparatistes kurdes est perçu comme un message provocateur adressé à la Turquie et à la Syrie, deux pays qui voient d'un mauvais œil le soutien algérien à des mouvements qui menacent leur intégrité territoriale. La présence simultanée de drapeaux kurdes et de la pseudo-rasd lors de ce soi-disant sommet a été interprétée comme une démonstration d'alliance entre ces groupes séparatistes.

Les médias turcs ont rapidement dénoncé cette démarche, affirmant qu'elle ne pouvait se faire sans l'aval des autorités algériennes.



Face à ces critiques, la junte militaire algérienne a éludé d'y répondre directement, confiant cette mission à l'ambassadeur d'Algérie à Ankara et l'un des sous-fifres les plus zélés de la junte militaire algérienne, Amar Belani.



Ce dernier a tenté d’apaiser la situation en niant toute invitation à ces groupes, qualifiant les allégations à ce sujet de "sans fondement" et soulignant que l'Algérie "ne s'immisce pas dans les affaires intérieures d'autres Etats".



«En réponse à des allégations colportées par certains médias au sujet d’une prétendue invitation en Algérie d’une délégation kurde, je voudrais préciser que ces allégations sont fantaisistes et totalement infondées », a prétendu ce scribouillard dans un communiqué, rappelant que les relations bilatérales entre l'Algérie et la Turquie sont "stratégiques et solides".

Et d’ajouter: «Je voudrais réitérer que les relations fortes et stratégiques qui lient mon pays à la Turquie ne peuvent souffrir aucun amalgame ou ambiguïté inamicale», précisant qu'Alger «n'interfère pas dans les affaires intérieures des Etats». Cette dernière phrase a suscité la risée des observateurs, car les exemples d'ingérence de la junte algérienne dans les affaires intérieures des Etats ne manquent pas.



Les tentatives d'Alger pour apaiser ces tensions semblent insuffisantes face à la gravité des accusations portées par Ankara. Cette dynamique entre les deux pays pourrait avoir des répercussions significatives sur leurs relations futures ainsi que sur la stabilité régionale.



Cette énième bourde diplomatique est le fruit des choix stratégiques malavisés de la junte algérienne, qui semble privilégier une politique de soutien aux mouvements séparatistes au détriment de ses relations internationales. Elle acte également l'isolement de l'Algérie sur le plan international, alors que le régime militaire semble s'engager dans une stratégie de confrontation avec d'autres pays souverains et d'ingérence dans leurs affaires intérieures.



En effet, au début de cette année, les autorités maliennes ont dénoncé la "persistance d’actes d'ingérence" de l'Algérie, l'accusant de soutenir des "groupes terroristes" et l'intimant à "cesser de faire du Mali un levier de son positionnement international".



Dans ce cadre, le ministère malien des Affaires étrangères a fustigé "la proximité et la complicité de l'Algérie avec les groupes terroristes, qui déstabilisent le Mali et à qui elle a offert le gîte et le couvert". Les autorités maliennes ont ainsi réagi à une malencontreuse phrase du ministre des Affaires étrangères algérien, Ahmed Attaf, prononcée lors d’une conférence de presse, le 30 décembre dernier, sur le bilan de la diplomatie algérienne au cours de l’année 2024: "Il n’y a pas de solution militaire. Ce n’est pas une solution", en référence à la situation au nord du Mali.



Le régime algérien est également accusé d'instrumentaliser des influenceurs pour déstabiliser la France. Selon le magazine français Le Point, des influenceurs à la solde de la junte, tels que Zazou Youcef, Imad Tintin, ou Doualemn "ont appelé ces derniers jours à violer et tuer ceux qui oseraient manifester contre le pouvoir en place à Alger, à leur «arracher les ongles» avec des pinces, et à les enterrer «avec les Juifs». Cette situation a suscité l'ire de la classe politique française et d'éminentes personnalités ont appelé à l'abrogation de l'accord franco-algérien de 1968, à la réduction du nombre de visas, à la pénalisation des caciques du régime et leurs progénitures qui tirent profit de l’accord de 2007, permettant à tous les détenteurs de passeports diplomatiques algériens de venir et circuler librement et sans contrainte en France.



Mourad TABET