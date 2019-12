"La guerre oubliée" remporte le Grand prix du Festival documentaire sur la culture hassani

24/12/2019 Libé

Le film documentaire "La Guerre oubliée" de sa réalisatrice Asmae El Moudir a remporté le Grand Prix du 5ème festival du film documentaire sur la culture, l'histoire et l’espace sahraoui hassani, qui s’est tenu du 19 au 22 décembre à Laâyoune. Le prix de la meilleure musique a été décerné ex-aquo aux documentaires "Oued Noun et le commerce caravanier" de son réalisateur Yassine Ait Fakir et "Bassiri, scène perdue" de Loubna Younsi. Le prix du meilleur Montage est revenu au film "Mikhyal" de son réalisateur Ahmed Bouchelka.

Le film "La Guerre oubliée" relate le soulèvement des tribus Ait Baamrane contre le colonisateur espagnol pour la libération de la ville de Sidi Ifni. La réalisatrice de ce documentaire a exprimé sa joie pour le Grand prix remporté par ce film, soulignant qu'il s’agit bien d’une oeuvre "avec en toile de fond le politique mais avec un angle d’attaque très humain".

La 5ème édition du festival du film documentaire sur la culture, l’histoire et l’espace sahraoui hassani s’était ouverte jeudi en présence de grands noms du cinéma national et de personnalités des mondes de la culture, des arts et des médias. Intiée par le Centre Cinématographique Marocain (CCM), cette manifestation a proposé aux cinéphiles un programme riche de films documentaires sur le patrimoine, la culture et l’histoire hassani du Sahara.

Ce festival a mis en compétition 12 longs métrages documentaires sur le thème de la culture, de l’histoire et de l’espace sahraoui, dont trois films réalisés par des femmes, qui ont en majorité bénéficié du soutien à la production d’oeuvres cinématographiques.

Le jury du festival, présidé par le scénariste et expert en communication et publicité, Mohamed Laâroussi, était composé de Zoubida Selami, militante des droits de l’Homme, Raâboub Bhay, journaliste et chercheur en culture hassani, Charaf Eddine Zine El Abidine, journaliste et directeur de festival cinématographique, et Mahjoub Doua, réalisateur, scénariste et producteur.

Le festival a pour objectifs d’encourager les films documentaires et les productions cinématographiques dans les provinces du Sud, de promouvoir et de faire connaître les productions documentaires traitant des différents aspects du patrimoine culturel hassani, en tant que composante essentielle de l’identité marocaine.

En plus de la projection des films, le festival a été marqué par l'organisation de plusieurs débats sur le cinéma et la culture hassani ainsi que par une visite de cinéastes et acteurs auprès des pensionnaires de la prison locale de Laâyoune.