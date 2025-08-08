La guerre à Gaza partie pour se prolonger

En dépit des appels de la communauté internationale

08/08/2025

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu devait réunir jeudi en fin d'après-midi son cabinet de sécurité pour décider des suites de la guerre dans la bande de Gaza, où l'extension des opérations de l'armée israélienne semble acquise, malgré les cris d'alarme des familles d'otages.



"Poursuite du blocus ou conquête de Gaza", "Le moment de décider", résume jeudi la presse israélienne, qui donne pour acquis un élargissement des opérations de l'armée, jusqu'à une conquête totale du territoire palestinien.



Le cabinet de sécurité, en charge des questions militaires, devait se réunir à 18H00 locales (15H00 GMT), selon la presse nationale.

Du côté palestinien, une extension des opérations de l'armée "signifie plus de destruction et de mort", s'inquiète Ahmad Salem (45 ans), résident du camp de réfugiés de Jabalia, interrogé par l'AFP.



"Nous vivons chaque jour avec anxiété et peur de l'inconnu. (...) Il n'y a aucun endroit sûr à Gaza. Si Israël commence et étend ses opérations terrestres à nouveau, nous serons les premières victimes (...) Nous ne pouvons pas en supporter davantage".



Dans Gaza, un porte-parole de la Défense civile, Mahmoud Bassal, a fait état de la mort de 33 personnes tuées depuis l'aube par des frappes ou des tirs israéliens, dont 8 qui attendaient de l'aide dans le corridor de Moraj, dans le sud.