La guérilla dissidente EMC demande aux délégations internationales de ne pas assister à la COP16

14/10/2024

La guérilla EMC, l'une des principales factions dissidentes des Farc, a demandé samedi aux délégations de ne pas assister à la COP16 sur la biodiversité qui débute le 21 octobre à Cali, dans le sud-ouest de la Colombie, après le déclenchement d'une offensive militaire.



"Face à la guerre avec laquelle (les autorités) répondent à notre volonté de paix pour la COP16, nous invitons les délégués de la communauté nationale et internationale à s'abstenir d'assister à cet événement", a déclaré la guérilla de l'Etat-major central (EMC) sur le réseau social X



Les représentants de quelque 200 pays et 12.000 personnes sont attendus dans ce vaste forum diplomatique et économique pour stimuler la mise en oeuvre encore timide d'une feuille de route pour la sauvegarde de la nature d'ici 2030, fruit d'un accord historique pris à Montréal en 2022.

"La COP16 est un fiasco", a estimé l'EMC sur X.



Initialement, la guérilla avait annoncé une trêve de ses opérations militaires offensives "pour garantir le bon déroulement de la COP16", après plusieurs attentats et des confrontations régulières avec les forces de sécurité



Bogota entend se servir de cette 16e conférence de la Convention des Nations unies sur la diversité biologique pour prendre la tête de la mobilisation mondiale pour la nature, tout en étant elle-même aux prises avec les ravages de la déforestation liée au trafic de cocaïne

L'annonce de l'EMC intervient après le lancement, samedi, d'une opération militaire contre l'EMC.



Baptisée "Perseo", l'opération a débuté à l'aube à El Plateado (sud-ouest), dans une région transformée en "bourse internationale de la cocaïne" par l'EMC, d'après le président Gustavo Petro.



Les combats ont fait au moins 17 blessés, d'après un communiqué sur X du médiateur colombien, l'entité étatique qui veille sur les droits humains dans le pays.

El Plateado est l'un des principaux bastions de l'EMC dans la région du canyon de Micay, complexe montagneux où abondent les cultures de feuilles de coca et place stratégique de la production de cocaïne.