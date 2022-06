La gouvernance digitale au coeur d’ une conférence internationale de l'USMS

06/06/2022

Une conférence internationale sur la gouvernance digitale a été organisée, vendredi à Béni Mellal, sous le thème "Impact de la transformation digitale sur la transformation sociétale".



Cette conférence organisée par l'Université Sultan Moulay Slimane (USMS), a été l’occasion de débattre des dernières tendances scientifiques dans le domaine de la gouvernance digitale à la lumière des résultats de plusieurs études et travaux de recherche qui ambitionnent de contribuer à l’amélioration de la transformation sociétale. Un large éventail de thèmes liés à la gouvernance digitale et l’exploitation du numérique a été discuté par une pléiade d’experts nationaux et internationaux notamment l’industrie 4.0, Big Data, Blockchain, digital learning et l’innovation.



A cette occasion, le président de l’USMS, Nabil Hmina, a mis en avant l’importance de cette rencontre scientifique qui traite dans sa deuxième édition d’un sujet d’actualité qui rime avec la conjoncture actuelle, faisant observer que le Maroc a enclenché un grand chantier il y a plus d’une décennie, concernant l’implémentation de la digitalisation au sein des organisations publiques et privées et lui a accordé une place prépondérante dans l’économie marocaine avant qu’elle connaisse une importante avancée en 2020, sous l’effet de la pandémie du Covid-19.



M. Hmina a relevé à ce propos que la transformation digitale est devenue à présent un enjeu majeur pour l’université marocaine car elle lui permet de réussir dans ses missions face à toutes les entraves qu’elle avait rencontrées lors de la période de la crise sanitaire, notant que devant ces grands défis technologiques, économiques mais aussi humains de notre société, l’université marocaine est bien consciente qu’il faut prendre la vague de cette transformation qui va submerger l’économie classique.



Pour cela, il faut que l’université se réinvente et innove davantage, a-t-il dit, ajoutant que le ministère de tutelle se dirige vers ce qu’on appelle “l’université 4.0” en misant sur la digitalisation.



Ce concept vise à préparer les étudiants au monde du travail à l’ère de la révolution numérique, a expliqué le président de l’USMS, soulignant que l’éducation universitaire 4.0 est un modèle éducatif intelligent qui met à la disposition des étudiants les dernières innovations numériques et qui permet de connecter l’établissement aux enseignants, gestionnaires et entreprises. Les universités 4.0 sont autant un lieu d’étude et de recherche qu’un centre d’innovation et de création en ce sens qu’elles encouragent l’esprit créatif des étudiants afin de promouvoir le développement du pays.



Après avoir souligné l’importance de capitaliser sur les expériences des plateformes numériques publiques et privées au Maroc, M. Hmina a indiqué qu’aujourd’hui, le Maroc a entamé une vraie politique nationale inclusive pour permettre à tous les Marocains d’adhérer au processus de transformation digitale et qui servira certainement à mieux optimiser la mise en place du nouveau modèle de développement du Royaume et aller de l’avant vers un Maroc numérique productif. Et de conclure que le Maroc dispose d’un écosystème de technologie performant qui peut être mis à profit pour faire du Royaume une “digitale nation”.