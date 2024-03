La gestion du stress hydrique au centre d'une rencontre à Larache

28/03/2024

Une journée d'étude consacrée à l'examen des moyens de gestion du stress hydrique et de rationalisation de la consommation des ressources en eau a été organisée, mardi à Larache, à l'initiative de la régie autonome intercommunale de distribution d'eau et d'électricité de la province de Larache (RADEEL).



Cet événement, organisé à l'occasion de la Journée mondiale de l'eau, sous le thème "Gestion du stress hydrique: réalisations et perspectives", s'est déroulé en présence du gouverneur de la province de Larache, Bouassam El Alamine, de responsables locaux, d'élus et d'acteurs de la société civile.



Il a été l'occasion de mettre en avant les efforts déployés au niveau de la province et de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceïma pour lutter contre le stress hydrique et de faire le point sur les mesures prises pour faire face à la baisse des précipitations.



S'exprimant à cette occasion, M. Bouassam a mis l'accent sur les grandes stratégies mises en place par le Maroc, conformément aux Hautes instructions de SM le Roi Mohammed VI, pour gérer les ressources en eau, garantir la sécurité hydrique et faire face aux changements climatiques.



De son côté, le directeur général de RADEEL, Mohamed Chaoui, a fait le point sur les investissements réalisés dans les domaines de l’eau potable et de l’assainissement liquide, les investissements prévus dans le plan quinquennal 2023-2027, les systèmes de dépollution des eaux usées des villes de Larache et Ksar El Kébir et les différents projets mis en œuvre pour atteindre une meilleure performance technique du rendement des réseaux d’eau potable. Le responsable a, à cet égard, fait savoir que le Plan d'urgence 2021-2023 élaboré par l'Agence pour améliorer ses principaux indicateurs a permis de gagner 13 points en matière du rendement des réseaux d'eau, ce qui équivaut à six mois de consommation d'eau pour la ville de Larache.



Pour sa part, le vice-président du Conseil de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Rafik Belkorchi, a mis l'accent sur l'importance des programmes et projets inclus dans le plan de développement régional liés à la gestion des ressources en eau.



"Le Conseil de la région a alloué environ 1 milliard de dirhams à la réalisation de projets liés à l'eau, y compris des projets de distribution d'eau potable en milieu rural et la construction de barrages", a-t-il précisé dans une déclaration à la MAP, mettant en avant l'intégration du concept de "Nexus-eau-énergie-sécurité alimentaire" dans le plan d'action du Conseil, vu l'importance de cette approche moderne pour une gestion durable des territoires.



Le vice-doyen de la faculté polydisciplinaire de Larache, Mounir Azmani a, quant à lui, mis en avant l'engagement de l'Université Abdelmalek Essaâdi dans la recherche et la formation en matière de développement des ressources en eau, soulignant l'importance de la contribution de l'université à la résolution des problèmes environnementaux et hydriques.



Cet événement a connu la participation de représentants de l'Agence du bassin hydraulique du Loukkos et d'autres organismes concernés par la gestion des ressources en eau.