La gestion des risques de santé, sécurité et environnement débattue à Casablanca

20/09/2019

La gestion des risques de "Santé, sécurité environnement" (SSE) était, mercredi, au centre de la 14ème édition du Forum national de la santé et sécurité au travail.

Les participants à ce forum, initié par le groupement interprofessionnel de prévention et de sécurité (GIPSI) en partenariat avec la Fédération marocaine des sociétés d'assurances et de réassurance (FMSAR) et la Fédération marocaine du conseil et de l'ingénierie (FMCI), ont relevé que la gestion des risques de santé, sécurité environnement s'impose comme un facteur primordial pour toutes les entreprises cherchant à démontrer la maîtrise de leurs opérations.

Ils ont expliqué que les résultats SSE sont, souvent, utilisés comme indicateur d'un certain niveau de performance, mais aussi comme un levier de mobilisation des équipes pour atteindre et accélérer la transformation et l'excellence opérationnelle, ajoutant que l'ambition portée pour la gestion des risques SSE démontre aussi la maturité de l'organisation et la discipline opérationnelle de ses dirigeants et de son encadrement.

Pour eux, l'approche retenue par les grands groupes souvent cités en référence de la bonne maîtrise des risques est basée sur une approche systémique s'appuyant sur les systèmes de management standardisés qui ont démontré leur efficacité. D'autres entreprises ont atteint un niveau d'excellence opérationnelle complet et durable à travers des systèmes plus profonds reposant sur la transformation et l'excellence SSE, ont-ils relevé, expliquant que le principal challenge auquel doit faire face le dirigeant est comment s'assurer d'une bonne appropriation de la démarche par l'ensemble des collaborateurs pour prévenir les incidents, protéger les vies et l'environnement, promouvoir la qualité de vie au travail et dynamiser les opérations.

S'appuyant sur les meilleurs fondements de la gestion industrielle basée sur la maîtrise des risques SSE, et confrontée avec un retour d'expérience terrain, la thématique proposée et abordée dans cette journée d'échange et de réflexion collective permet de démontrer que l'excellence SSE est un levier principal pour atteindre et pérenniser l'efficacité opérationnelle, ont-ils ajouté.