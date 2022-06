La généralisation de l'enseignement préscolaire en débat à Fès

06/06/2022

Un forum traitant de la généralisation de l'enseignement préscolaire et inclusif a eu lieu à Fès, avec la participation d’enseignants, de pédagogues et d’acteurs associatifs.



Organisée par l'Observatoire national de la généralisation de l'enseignement préscolaire et inclusif (ONGEPI), en partenariat avec l'Académie régionale de l'éducation et de la formation (AREF) de Fès-Meknès, cette rencontre ambitionne d'encourager l’implication positive et efficace et le renforcement des capacités des acteurs du secteur dans le but d'améliorer la qualité de l'enseignement et de l’éducation.



S’exprimant à cette occasion, le président de l’ONGEPI, Khalid Akhsay, a souligné que la thématique en débat à l'occasion de cette rencontre est partie intégrante de la Vision stratégique pour la réforme de l’éducation, de la formation et de la recherche scientifique 2015-2030, laquelle constitue un axe principal pour la mise en place d’une école moderne basée sur l’équité et l’égalité des chances et la bonne gouvernance.



Il a tenu à mettre en valeur la teneur du message adressé par S.M le Roi Mohammed VI aux participants à la Journée nationale sur l’enseignement préscolaire organisée en juillet 2018, rappelant les efforts consentis pour la généralisation de l’enseignement préscolaire au niveau du Royaume.



De son côté, la vice-présidente du Conseil régional de Fès-Meknès, Fatima Zahra Slassi, est revenue sur les rôles que l'enseignement préscolaire peut jouer en termes de généralisation de la scolarisation et de lutte contre la déperdition scolaire particulièrement dans les zones rurales, notant que cette rencontre est l'occasion pour souligner l'apport fondamental et vital de l'enseignement préscolaire dans le système éducatif.



L'enseignement préscolaire est l'une des priorités de la réforme de l'éducation du Maroc, a-t-elle dit, ajoutant que le Conseil régional de Fès-Meknès a inscrit le programme de généralisation de l'enseignement préscolaire comme projet prioritaire dans l'axe de réduction des déficits sociaux et des inégalités territoriales dans le cadre du contrat programme entre l'Etat et la région.



Au menu de ce forum figuraient, des sessions de formation, des conférences thématiques outre la signature de conventions de partenariat pour la généralisation de l’enseignement préscolaire et l’éducation inclusive.