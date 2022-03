La fuite en avant de la FRMF: Des sanctions pêle-mêle contre la RSB et le Raja

10/03/2022

La commission centrale de discipline, relevant de la Fédération Royale marocaine de football (FRMF) a pris, mardi, plusieurs décisions disciplinaires à l'encontre de la Renaissance de Berkane (RSB) et du Raja de Casablanca (RCA), après les incidents antisportifs ayant émaillé la rencontre qui les a opposés, dimanche à Berkane, lors de la 20è journée de la Botola Pro D1 "Inwi". En application des articles 76, 85 et 105 du Code disciplinaire, la commission centrale de discipline a prononcé plusieurs décisions, notamment la suspension du joueur du Raja, Mohcine Moutouali pour deux matches ferme, assortis d'une amende de 30.000 dh pour comportement antisportif, indique la FRMF dans un communiqué. Le joueur rajaoui Ilyas Haddad et le sociétaire de la RSB Bakr El Hilali se sont vu, de leur côté, infliger trois matches de suspension ferme, en plus d'une amende de 30.000 dh pour échange de coups. La RSB et le RCA ont écopé, chacun, d'une amende de 20.000 dh pour envahissement par leurs supporters du terrain, en plus d'une amende de 5000 dh pour jet de bouteilles.