La formation, un véritable levier de compétitivité pour le tourisme

14/02/2019

La formation en compétences douces, appelées communément "Soft skills", est d'une importance capitale dans la formation dans le domaine du tourisme, ont souligné, mardi à Casablanca, les participants à une conférence sous le thème "La formation: un véritable levier de compétitivité pour le tourisme".

Animant la 11ème rencontre du cycle de conférences "Les mardis du tourisme", des professionnels du secteur et des représentants des instituts de formation publics et privés ont relevé que la formation de qualité dans ce domaine est stratégique et est au cœur même de la réussite de l'industrie du tourisme, notant qu'elle ne doit pas se limiter aux aspects techniques, mais doit intégrer davantage la composante "Soft skills" (compétences douces ou encore savoirs comportementaux) vu que le tourisme est un secteur basé sur le contact humain et dont lequel l'amabilité, le sourire... sont des qualités indispensables pour y exercer.

Les participants ont, en outre, fait observer que 80% des lauréats sont formés dans la restauration, d'où la nécessité d'élargir l'offre de formation et l'introduction de nouveaux cursus, notamment pour ce qui est des domaines tels le golf, les sports aquatiques, les loisirs et l'animation, rapporte la MAP.

L'industrie touristique ne se résume pas à l’hôtellerie, mais il existe d'autres métiers "extrêmement importants" dans la chaîne de valeur touristique, ont-ils relevé, faisant savoir que le référentiel métiers dans l'industrie touristique compte 143 métiers.

De même, les panélistes ont abordé la formation professionnelle en alternance (FPA), instituée par la loi n° 36.96 et qui vise à impliquer les professionnels dans tout le cursus de formation et où "l'entreprise et l'établissement de formation conjuguent leurs efforts pour donner la meilleure qualification possible aux jeunes".

Les participants ont également fait part de leur souhait de création d'un observatoire des métiers de tourisme, rassemblant les chercheurs et les professionnels ainsi que l'organisation d'un congrès annuel de la formation et de l'expertise dans le domaine du tourisme et du marketing des destinations.

Organisé par le site d'information touristique "Premium Travel News", le cycle des conférences "Les mardis du tourisme" tend à initier le débat autour d’une problématique et contribuer à positionner le tourisme comme étant prioritaire sur les agendas des pouvoirs publics et des acteurs privés liés directement ou indirectement à ce secteur. Parmi les thématiques traitées lors des conférences précédentes, "La politique de la ville et le tourisme", "Tourisme, un levier pour lutter contre la pauvreté" et "Tourisme durable et responsable: 2 ans après la COP22 qu’en est-il ? ".