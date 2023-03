La finance participative, outil d'inclusion et levier de développement

La deuxième édition SYMPART prévue du 16 au 18 mars à Casablanca

14/03/2023

La 2ème édition du Symposium de la finance participative (SYMPART23) se tiendra du 16 au 18 mars à Casablanca, a annoncé, jeudi, le président de l'Académie de la finance participative (Academy of Participative Finance - APAF), Abderrahmane Lahlou.



Ce symposium, organisé sous le thème "La finance participative, outil d'inclusion et levier de développement", sera l'occasion pour les banques et les fenêtres participatives du Royaume et les sociétés d'assurance Takaful, de rencontrer le grand public afin d'échanger sur des sujets d'actualité du secteur, particulièrement la problématique bancaire du nécessaire équilibre des emplois et des ressources en provenance du marché, ainsi que celle relative aux placements de fonds pour les assurances Takaful, fait savoir M. Lahlou lors d'une conférence dédiée à la présentation dudit symposium.



Et d'ajouter qu'il intègre également des bureaux de conseil, des sociétés de services en ingénierie informatique (SS2I), des organes de presse, des universités et organismes de régulation et de représentation nationaux et internationaux, ainsi que la presse spécialisée et les médias, rapporte la MAP.



M. Lahlou a, en outre, affirmé que le principal défi des banques participatives est d'encourager les ménages à créer des comptes et à les alimenter, afin de créer un équilibre entre les crédits et les dépôts.



Ainsi, le symposium s'articulera sur deux principaux axes, à savoir la réflexion et le benchmark international de la problématique actuelle du déséquilibre entre les emplois et les ressources des banques, et la mise en place des conditions de réorientation des financements vers l'entreprise, a-t-il précisé.



"Aujourd'hui, le financement de l'entreprise ne représente que 5% du financement de la banque. Dans ce sens, nous avons coorganisé avec la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) une séance de discussion sur ce que la finance participative peut apporter à l'entreprise", a dit M. Lahlou. Des axes complémentaires, notamment, les islamiques fintech, qui sont des technologies digitales et financières pour la banque et l'assurance, orientées vers les besoins de la banque islamique à l'international, feront aussi l'objet de ce symposium et seront animés par un leader mondial des moyens de paiement électroniques.



A la fois espace de rencontres commerciales et support de vulgarisation et de communication, le SYMPART23 est le lieu idéal pour la prospection, la promotion de l'image des banques et fenêtres, et l'évaluation par les visiteurs de l'offre et des atouts compétitifs aux yeux du grand public.



Par ailleurs, le symposium vise à expliquer aux ménages marocains l'offre des banques participatives, des compagnies Takaful et des acteurs du marché des capitaux, au-delà de l'image incomplète et biaisée qu'ils ont pu se constituer dans les réseaux sociaux et les échanges informels.



Le programme proposé pour les échanges scientifiques est centré autour de l'apport d'experts internationaux sur les expériences du marché de la banque et des produits participatifs dans quatre pays principaux, à l'expérience diversifiée, que sont la Turquie, la Malaisie, la Tunisie et la Jordanie.



Créée en 2017, l’APAF est une association à but non lucratif, ayant pour objectif l’éducation financière, à travers la sensibilisation, la formation et l'initiation des acteurs économiques, aux fondamentaux de la finance participative et par ricochet la contribution à l’amélioration de l’inclusion financière.