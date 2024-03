La filière agrumicole, une culture à forte valeur socio-économique à Béni Mellal-Khénifra

24/03/2024

La filière agrumicole jouit dans la région Béni Mellal-Khénifra d'un intérêt particulier et joue un rôle socio-économique de premier ordre en contribuant à 20% à la production nationale.



Secteur stratégique au niveau de la région Béni Mellal-Khénifra, les agrumes couvrent actuellement une superficie de plus de 17.860 Ha, soit près de 15% de la superficie agrumicole nationale, et produisent en conditions normales entre 480.000 et 500.000 tonnes contribuant ainsi environ 20% à la production nationale.



Cette filière à laquelle une importance particulière a été accordée lors de l'élaboration du Plan agricole régional (PAR) de Béni Mellal-Khénifra, est une source principale de revenu pour les agriculteurs de la région, réalisant un chiffre d’affaire dépassant 1 milliard de dirhams +pour une saison normale+, et contribuant avec près de 10% aux exportations agrumicoles nationales.

Sur le plan social, le secteur procure plus de 3 millions de journées de travail par an en amont et en aval de la filière.



Depuis la mise en œuvre du Plan Maroc Vert (PMV) Béni Mellal-Khénifra, le secteur a connu au niveau de la région des changements radicaux dans tous ses maillons en ce sens que la superficie plantée a connu une évolution considérable passant de 12.660 Ha en 2008 à 19220 Ha en 2019 soit plus de 52%.

Toutefois, la récurrence d’années de sécheresse en particulier durant les quatre dernières campagnes ont affecté considérablement les disponibilités hydriques aussi bien superficielles que souterraines. Ainsi, la superficie a régressé à 17.860 Ha actuellement, dont 16.230 Ha productifs.



Cette superficie dépasse tout de même de près de plus de 9% l’objectif qui était fixé par le PAR à l’horizon 2020.Cette progression des superficies plantées a été accompagnée par une évolution importante des superficies équipées en systèmes économes en eau d’irrigation.

Ainsi, grâce aux aides et incitations accordées par l'État dans le cadre du Fond de développement agricole, la superficie agrumicole équipée en goutte à goutte a quasiment doublé passant de 7.843 Ha en 2008 à 16.869 Ha actuellement, soit une hausse de 115%.



Suite à l’augmentation de la superficie et à l’amélioration des techniques de production, le volume de la production a considérablement augmenté depuis la mise en œuvre du PMV, passant de 210.000 T en 2008 à 500.000 T en 2019, soit une augmentation de près de 138%, dépassant ainsi l’objectif qui était fixé à l’horizon 2020 (424.130 T) de près de 18%.



Sur le plan de la valorisation, 4 nouvelles stations de conditionnement ont été créées portant le total des stations de conditionnement et d’emballage au niveau de la région Béni Mellal-Khénifra à 5 stations d’une capacité globale de 200.000 tonnes par an.

Aussi, 4 nouvelles stations de conditionnement ont été programmées dans le cadre de la nouvelle stratégie Génération Green, de même que des unités de jus pour valoriser les écarts de triage.