La feuille de route relative au développement de la formation professionnelle présentée à S.M le Roi

Vers la création de «Cités des métiers et des compétences» dans chaque région

06/04/2019

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a présidé jeudi au Palais Royal à Rabat, une séance de présentation de la feuille de route relative au développement de la formation professionnelle et à la création des « Cités des métiers et des compétences » dans chaque région.

Cette séance vient parachever la série de réunions précédentes, présidées par S.M le Roi, consacrées à la promotion du secteur de la formation professionnelle.

Ont été présents à cette séance le chef du gouvernement, les conseillers du Souverain, les membres du gouvernement, la directrice générale de l’Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail (OFPPT).