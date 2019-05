La faune et la flore à l’honneur lors de la journée internationale des musées

22/05/2019

Le Musée national d’histoire naturelle (MNHN) situé à l’Institut scientifique - Université Mohammed V de Rabat a célébré le samedi 18 mai 2019 la Journée internationale des musées. Cette journée a été lancée par Mohammed Rhachi, président de l’Université Mohammed V de Rabat, Peter Keller, directeur général du Conseil international des musées (ICOM) et Mohammed Fekhaoui, directeur de l’Institut scientifique (IS), en présence de personnalités nationales et internationales et des visiteurs.

Cet événement a été marqué par la projection d’un film de l’Institut scientifique et des visites guidées au Musée par les membres de la commission de valorisation scientifique et pédagogique du MNHN pour découvrir la valeur patrimoniale des collections de référence de botanique, géologie et zoologie du MNHN.

Notant que la collection botanique comporte plus de 160.000 spécimens, la collection zoologique la plus complète, la plus riche et variée en Afrique du Nord avec plus de 80.170 spécimens représentant les différents groupes zoologiques la collection géologique avec plus de 16.000 spécimens provenant des différents domaines structuraux du Maroc et qui illustrent les différentes périodes géologiques depuis le précambrien.

La valeur scientifique et patrimoniale de ces espèces, témoins d’une richesse sans égale, est un capital puisqu’elle reste la référence nécessaire et permanente dans le domaine de la systématique. Certaines d’entre elles sont des spécimens types ayant servi à définir même l’espèce et sont ainsi les seules références pour la communauté scientifique à l’échelle nationale et internationale. La Journée internationale des musées de cette année a mis l’accent sur le nouveau rôle des musées en tant qu’acteurs actifs dans l’espace culturel, tout en préservant leurs missions premières : collecte, conservation, communication, recherche, exposition. Les musées ont transformé leurs pratiques pour rester plus proches des communautés qu’ils servent.