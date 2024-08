La famille de la résistance célèbre à Dakhla l’épopée mémorable de la lutte héroïque pour le parachèvement de l'intégrité territoriale

Festivités de la récupération d’Oued Eddahab

15/08/2024

«Deux faits historiques marquent la commémoration cette année de la récupération de la province d'Oued Eddahab, à savoir la récente reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur son Sahara par la République française et la Finlande et l’ouverture du consulat général tchadien à Dakhla qui s’ajoute à une série de consulats inaugurés ces dernières années au cœur du Sahara marocain». C’est ce qu’a tenu à rappeler le Haut-commissaire aux anciens résistants et anciens membres de l’Armée de libération, Mustapha El Ktiri, dans son allocution prononcée lors d'un meeting organisé à la wilaya de Dakhla à l'occasion de la célébration de cet événement historique en présence notamment du secrétaire général de la wilaya de Dakhla, des représentants des conseils communaux de la région de Dakhla-Oued Eddahab, des élus et membres de la famille de la résistance, ainsi que des responsables de l’administration territoriale.



Mustapha El Ktiri a souligné que la récupération d’Oued Eddahab constitue «une étape historique rayonnante dans les annales de l'histoire du Maroc et une épopée mémorable de la lutte héroïque pour le parachèvement de l'intégrité territoriale».

Et le Haut-commissaire de rappeler les faits marquants ayant jalonné l’histoire du Maroc depuis l’indépendance du joug colonial jusqu’à la récupération de ses provinces sahariennes.



A cet égard, il a fait savoir que le lancement des opérations de l’Armée de libération dans le Sud du Maroc en 1956 incarnait la détermination de tous les Marocains à poursuivre leur mobilisation pour libérer les parties restantes du Sahara marocain, faisant observer que les fils des provinces du Sud ont pris part à des batailles féroces contre l’ennemi au cours desquelles ils se sont distingués par leur hardiesse et leur courage.



Feu S.M Mohammed V n’a eu de cesse de réclamer le droit du Royaume à libérer son Sahara, notamment dans Son célèbre discours prononcé le 25 février 1958 à M’hamid El-Ghizlane, qui a été décisif quant à la détermination du Maroc à aller de l’avant dans le parachèvement de l'intégrité territoriale, a-t-il mis en exergue.



Et de poursuivre que ces efforts inlassables ont été couronnés, d’abord, par le retour de Tarfaya dans le giron de la nation le 15 avril 1958 et de Sidi Ifni le 30 juin 1969, puis par l’organisation, le 6 novembre 1975, de la Glorieuse Marche Verte qui a constitué une démonstration magistrale de la profondeur des aspirations unitaires du peuple marocain et de sa mobilisation derrière Feu SM Hassan II, pour parachever l’unité territoriale du Royaume.



Mustapha El Ktiri a ajouté que cette marche pacifique a permis de hisser, le 28 février 1976, le drapeau national à Laâyoune, marquant ainsi la fin d’un épisode de l'occupation des provinces du Sud du Royaume.



Le 14 août 1979 a marqué un pas décisif dans le parachèvement de notre intégrité territoriale. Ce jour-là, les oulémas, les notables et les chefs de tribus de la province d'Oued Eddahab se sont rendus au Palais Royal de Rabat pour présenter à Feu SM Hassan II leur serment de la Bayaâ et réaffirmer leur attachement indéfectible au Trône Alaouite, a fait savoir Mustapha El Ktiri, soulignant que la récupération d’Oued Eddahab témoigne de l’ancrage indéfectible des tribus sahraouies dans le socle fondateur de l’identité et de l’unité nationales.

Et le Haut-commissaire de préciser que le processus de préservation et de consécration de l’unité territoriale s’est poursuivi, avec détermination et conviction, sous la conduite éclairée de S.M le Roi Mohammed VI.



L'un des moments particulièrement chargés d'émotion lors de ce meeting fut l’hommage rendu à six anciens résistants et membres de l'Armée de libération, en guise de reconnaissance des grands sacrifices qu’ils ont consentis au service de la nation. Outre la remise d'aides financières à 43 bénéficiaires de la famille de la résistance et de l'Armée de libération et à des ayants droit.



Il convient de rappeler qu’à la fin de sa visite à Dakhla, le Haut-commissaire aux anciens résistants et anciens membres de l’Armée de libération, Mustapha El Ktiri, a tenu à visiter l’espace de la mémoire historique de la résistance et de la libération à Dakhla. Le Haut-commissariat en dispose actuellement de plus de 101 à travers le Royaume, dont l’objectif est de sauvegarder la mémoire historique nationale relative au Mouvement national, à la Résistance et à l'Armée de libération.



A rappeler également que le coup d’envoi officiel de la 9ème édition de «Dakhla Downwind Challenge», un événement sportif en kitesurf, a été donné le même jour par les responsables locaux et Mustapha El Ktiri.



Cette compétition sportive, placée sous le Haut Patronage de S.M le Roi Mohammed VI et qui s’inscrit dans le cadre des festivités marquant la célébration du 45ème anniversaire de la récupération de la province d’Oued Eddahab, se poursuivra jusqu’au 20 août tout au long des 500 km de littoral entre Dakhla et Lagouira. Elle a attiré des participants du monde entier désireux de découvrir les paysages, les dunes de sable et les plages paradisiaques dont regorge le Sahara marocain.



Mourad Tabet