La famille de la résistance à Marrakech commémore le 81ème anniversaire de la présentation du Manifeste de l’Indépendance

13/01/2025

La délégation régionale du Haut-Commissariat aux anciens résistants et anciens membres de l’armée de libération (HCAR) de Marrakech-Safi a organisé, vendredi, une cérémonie en commémoration du 81ème anniversaire de la présentation du Manifeste de l’Indépendance.



Cette rencontre a été l’occasion pour se remémorer avec fierté cette épopée nationale, véritable jalon historique dans la lutte pour l’indépendance, tout en rendant hommage aux hommes et femmes du mouvement national, de la résistance et de l’armée de libération, ainsi qu’à leurs glorieuses victoires ayant contribué à libérer le Royaume du joug colonial et à préserver sa souveraineté.



Intervenant à cette occasion, le délégué régional du HCAR, Lahcen Benyahia, a souligné que la présentation du Manifeste de l’Indépendance a marqué un tournant historique dans la lutte pour le recouvrement de la liberté et l’indépendance, relevant que cet événement national représente l’aboutissement d’une succession d’épisodes historiques et d’étapes cruciales dans la lutte contre le colonialisme.



M. Benyahia a également mis en avant le progrès et le processus de développement et de modernisation, ainsi que l'essor économique que connaît le Maroc, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, relevant, dans ce sens, les efforts déployés pour le renforcement de l’Etat de droit et l’amélioration des capacités économiques, sociales et humaines du Royaume, dans un cadre de cohésion et de solidarité entre les diverses composantes de la société marocaine.



De son côté, le représentant du Conseil local des oulémas de Marrakech, Amine Enkira, a indiqué que la commémoration de cet évènement constitue une occasion pour mettre en exergue le rôle fondamental de l’Institution d’Imarat Al Mouminine dans la préservation de l’unité de la nation et dans la conduite du peuple marocain tout au long de sa lutte contre le colonisateur.



M. Enkira a, en outre, fait observer que cet événement historique offre aussi l'opportunité de mettre en relief l'importance et le rôle de l’unité nationale dans la consolidation de la cohésion entre les différentes composantes de la société, ce qui a abouti à la présentation du Manifeste de l’Indépendance, traduisant ainsi l'attachement indéfectible des Marocains à leurs constantes religieuses et nationales.



Par ailleurs, cette rencontre a été ponctuée par une série d’interventions et d’activités, dont des exposés présentés par des élèves, avec pour objectif principal de permettre aux générations futures de tirer les enseignements nécessaires de cet événement historique.