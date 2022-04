La dynamique internationale en faveur de l'intégrité territoriale érigée en réalité tangible

24/04/2022

La dynamique internationale en faveur de la souveraineté du Maroc sur son Sahara est devenue une "réalité tangible" confirmée par de nombreux indicateurs, ont souligné, jeudi à Rabat, des chercheurs lors d'un séminaire autour de la question de l'intégrité territoriale du Royaume et ses derniers développements à la lumière de la nouvelle position espagnole.



Les participants à cette rencontre, initiée par l'Association des économistes marocains, ont fait observer que la dynamique explicite et tangible que connaît la question du Sahara marocain s'est traduite par la montée en flèche de la reconnaissance de la marocanité du Sahara marocain et l'ouverture de consulats de plusieurs pays dans les villes de Laâyoune et Dakhla, ce qui confirme le large soutien apporté à la position marocaine.



Intervenant à cette occasion, le président de l'Association des économistes marocains, Mustapha El Ktiri, a indiqué que la question de l'intégrité territoriale a résolument emprunté des voies politiques et diplomatiques marquées par des positions fermes ayant abouti à l'ultime victoire de la légitimité des droits historiques du Maroc sur ses provinces du sud.



A cet égard, M. El Ktiri a mis en avant le rôle pionnier de la diplomatie marocaine, marquée par la dynamique du discours prononcé par SM le Roi Mohammed VI à l'occasion du 68ème anniversaire de la Révolution du Roi et du peuple. Ce discours historique a eu le plus grand impact sur le gouvernement espagnol, a-t-il dit.



Soulignant l'importance de la visite au Maroc du chef du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, il a fait observer que "les relations entre les deux Royaumes connaissent un tournant historique".



De son côté, le président du Centre Atlas d'analyse des indicateurs politiques et institutionnels, Mohamed Bouden, a souligné que la dynamique internationale en faveur de la souveraineté du Maroc sur son Sahara est devenue une réalité tangible confirmée par de nombreux indicateurs.



Il a cité, dans ce sens, la reconnaissance US de la marocanité du Sahara, la position favorable de l'Allemagne et surtout la prise de conscience par l'Espagne de l'importance du Sahara pour le Maroc, en exprimant de manière claire que l'initiative marocaine d'autonomie est la base la plus sérieuse, la plus réaliste et la plus crédible.



M. Bouden a souligné qu'à la lumière de cette dynamique internationale, l'ONU a pris pleinement conscience que l'Envoyé personnel du Secrétaire général des Nations unies pour le Sahara, "tiendra compte lors de sa deuxième tournée de ces faits nouveaux, qui représentent des éléments géostratégiques et constituent une nouvelle réalité géopolitique".



Pour sa part, Abdelouahed Akmir, directeur du Centre des études andalouses et dialogue des civilisations a fait savoir que la visite de M. Sanchez au Maroc a établi une nouvelle étape dans les relations entre les deux pays.



Cette nouvelle phase, ajoute-t-il, doit être caractérisée par deux éléments principaux, à savoir la transparence et la confiance, et ce pour donner un nouvel élan à l'axe Rabat-Madrid.



"Nous saluons chaleureusement l'évolution récente des relations entre le Maroc et l'Espagne", a indiqué, quant à lui, le président de la Fondation Mémoire des Andalous à Rabat, Mohammed Najib Loubaris, faisant savoir que les deux pays ont une longue histoire commune et entretiennent plus que des relations diplomatiques et politiques.



Ce séminaire a pour objectif de déboucher sur des perceptions et des visions qui servent la défense de l'intégrité territoriale et la consolidation des acquis nationaux pour mettre fin à ce conflit artificiel qui n'a que trop duré.