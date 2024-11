La dynamique de développement dans les provinces du Sud mise en avant à Montréal

11/11/2024

La dynamique de développement dans les provinces du Sud et le soutien international grandissant à la marocanité du Sahara, ont été mis en avant à Montréal.



S’exprimant lors d’une rencontre organisée vendredi soir, la consule générale du Maroc à Montréal, Soreya Jabry, a souligné la dynamique de soutien international croissant au plan d’autonomie présenté par le Royaume en vue de régler définitivement le différend régional autour du Sahara marocain.



La dernière résolution adoptée par le Conseil de sécurité des Nations unies au sujet du Sahara consacre la prééminence de l'initiative marocaine d'autonomie en tant que “seule et unique base” pour la négociation d’une solution politique à ce différend régional dans le cadre de la souveraineté et l’intégrité territoriale du Royaume, a indiqué la diplomate, à l’occasion de cet événement initié par l'Association Alliance Maroc-Canada.



Cette dynamique de soutien, a-t-elle relevé, dénote aussi de l'adhésion de la communauté internationale à la vision du Maroc, "tournée vers l'avenir sur la base de la consolidation de l'Etat de droit et du développement socio-économique" dans les provinces du Sud.



La consule générale a rappelé, à cet égard, l'appel lancé par le Souverain dans Son discours à l'occasion du 49ème anniversaire de la Marche Verte, en vue de plus de mobilisation pour consolider la défense de l'intégrité territoriale du Royaume.



Cette rencontre, qui a lieu au centre culturel marocain Dar Al Maghrib, a vu la présence de membres du corps diplomatique accrédité au Canada, d’élus canadiens, d'acteurs associatifs et de membres de la communauté marocaine résidant dans ce pays nord-américain.