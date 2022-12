La dynamique de développement dans les provinces du Sud mise en avant à Mexico

16/12/2022

La dynamique de développement tous azimuts dans les provinces du Sud du Maroc et le projet de la régionalisation avancée ont été mis en avant, mercredi à Mexico, à l'occasion de la Semaine culturelle du Maroc au Mexique.



Lors d’une rencontre organisée en coordination avec l’Université nationale autonome du Mexique (UNAM), la présidente de l’Association des régions du Maroc (ARM) et du Conseil de la région de Guelmim-Oued Noun, Mbarka Bouaida, a souligné que les provinces du Sud vivent au rythme d’une "renaissance" en matière de développement sur tous les plans, relevant que cette dynamique vertueuse renseigne sur les retombées du chantier de la régionalisation avancée et du nouveau modèle de développement.



Au cours de cette réunion, qui s’est déroulée en présence de l’ambassadeur du Maroc au Mexique, Abdelfattah Lebbar, la présidente de l'ARM a indiqué que le modèle de développement concerne les 12 régions du Royaume dont chacune dispose de son propre centre académique, ajoutant que le développement ne peut se produire sans l’apport important de l’éducation.



Elle a, par ailleurs, souligné l’importance de renforcer le rapprochement entre le Maroc et le Mexique et d’explorer les possibilités d’une coopération raffermie qui met à contribution les potentialités des deux pays.



De son côté, M. Lebbar a mis en relief la dynamique que connaissent les relations maroco-mexicaines et les perspectives de consolider davantage la coopération dans un contexte mondial exceptionnel qui exige la diversification des partenariats.



Abondant dans le même sens, Mme Patricia Dávila Aranda, chargée du développement institutionnel à l’UNAM, a relevé que le Mexique et le Maroc, deux pays millénaires, sont liés par une amitié étroite et se distinguent par un héritage culturel riche et diversifié, notant que les deux pays attachent une grande importance à la recherche scientifique et académique, ainsi qu’au développement.



Pour sa part, le coordinateur des relations et affaires internationales à l’université mexicaine, Francisco José Trigo Tavera, a indiqué que la Semaine culturelle du Maroc au Mexique jette la lumière sur la civilisation et la culture ancestrale d’un pays avec qui la coopération ne peut être que fructueuse.



La Semaine culturelle du Maroc au Mexique a débuté mardi à Mexico, avec au programme des rencontres et des activités visant à promouvoir la culture marocaine et favoriser le rapprochement entre les deux pays. Il s’agit d’une occasion pour découvrir les différentes facettes de la culture et la civilisation marocaine.



En marge de la Semaine culturelle du Maroc, plusieurs colloques et rencontres sont organisés pour mettre en relief le rôle de la culture en tant que pilier du renforcement de la coopération politique et économique entre le Maroc et le Mexique, l’essor économique que connaissent les deux pays, et leur emplacement stratégique comme trait d’union entre les pays du Sud et du Nord.