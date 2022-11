La diversité culturelle marocaine célébrée au Festival de la poésie

11/11/2022

La Maison de la poésie de Marrakech (Dar Chiir de Marrakech) organise du 11 au 13 novembre courant, la 4ème édition du Festival de la poésie marocaine.



Placée sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, cette manifestation rendra hommage au poète et chercheur Ahmed Belhaj Ait Ouarham, la poétesse hassanie Khadija Laabidi Naha et le poète amazigh Mohamed Ouakrar.



Cette 4ème édition s’inscrit dans le cadre de la stratégie de la Maison de la poésie de Marrakech visant à célébrer la diversité culturelle marocaine, indique un communiqué de Dar Chiir, relevant que lors de ce festival, il sera procédé à la remise des prix des concours du meilleur poème et de la critique poétique des jeunes poètes et critiques et chercheurs.



La première journée du festival sera marquée par le vernissage de l’exposition "Horoufiate 7/7" avec la participation de 07 artistes, ainsi que des lectures poétiques, suivies d’un concert animé par l’artiste talentueuse Majda Yahyaoui qui sera accompagnée de la troupe Jilali Mtired de l’art du Malhoune.



Les activités du festival se poursuivront le 12 novembre à la Faculté de la langue arabe de Marrakech avec l’organisation du Forum du festival autour de la thématique "La poésie et les questions de la pluralité" encadré par le président de la Maison de la poésie au Maroc, Mourad Kadiri.



Le choix de la thématique de ce festival traduit la volonté de la Maison de la poésie de Marrakech de favoriser la diversité culturelle, qui caractérise l’expérience poétique marocaine, précise la même source.



La cérémonie de clôture sera marquée notamment par la remise de certificats aux participants aux ateliers d’écriture poétique dédiés aux enfants et jeunes ainsi qu’un concert animé par l’artiste Nabila Maân.



Au cours de cette saison, la Maison de la poésie vise la diversification de sa programmation et l’ouverture sur le Sud marocain et la présentation d’expériences et de sensibilités poétiques et artistiques de la poésie marocaine, tout en poursuivant son ouverture sur des expériences universelles et le dialogue entre la poésie et les autres formes littéraires et artistiques.



Créée en septembre 2017, en vertu d’un partenariat entre le ministère de la Culture et de la Communication et le Département de la culture et de la communication au gouvernement de Sharjah aux Emirats Arabes Unis, la Maison de la poésie de Marrakech se donne pour mission la promotion des créations poétiques, la valorisation et la documentation de la poésie marocaine.