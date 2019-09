La distribution des manuels actualisés attendue avant le 25 septembre

06/09/2019

L'opération de distribution des manuels actualisés au titre de la nouvelle saison scolaire sera achevée avant le 25 septembre, a-t-on appris auprès de la direction des curricula au ministère de l’Education nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.

Il s'agit de 49 manuels actualisés, sur un total de 390 homologués, concernant les quatre premières années de l'enseignement primaire, affirme à ce propos le directeur des curricula au ministère, Fouad Chafiki, dans une déclaration à la MAP.

Selon le responsable, 24 manuels actualisés ont été imprimés et distribués avant le 5 septembre, tandis que 17 autres vont être distribués du 5 au 12 septembre et cinq manuels le seront du 13 au 19 courant.

Les trois manuels restants, qui concernent les matières des langues arabe et française pour la quatrième année du primaire et des activités scientifiques pour la troisième année du primaire seront distribués du 20 au 25 septembre, a-t-il précisé.

S'agissant des stocks de manuels scolaires adoptés pendant les années dernières et qui n'ont pas été écoulés, M. Chafiki a souligné qu'il a été convenu avec les libraires de joindre aux quelques 100.000 exemplaires dont ils disposent des annexes contenant des résumés des nouveaux manuels.

Le ministère avait annoncé qu'à partir de la rentrée scolaire 2019-2020, il sera procédé à l'adoption d'un nouveau curricula pour les troisième et quatrième années du primaire, concernant les matières de l'arabe, du français, de l'histoire-géographie, des mathématiques et des sciences. Selon le ministère, cette opération intervient en application de la vision stratégique de la réforme 2015-2030, en particulier le projet n° 07 relatif au développement du modèle pédagogique.