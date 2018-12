La diplomatie parlementaire en action

01/01/2019

La Chambre des représentants joue un rôle important dans la diplomatie marocaine aussi bien au niveau des relations multipartites qu’au niveau des relations bilatérales avec plusieurs Parlements du monde. «On ne s’est pas contenté de rencontres et de manifestations saisonnières, mais nous avons œuvré à l’institutionnalisation des relations avec des Parlements nationaux et des organisations parlementaires régionales », a indiqué, en juillet dernier, Habib El Malki, président de la Chambre des représentants, soulignant que la diplomatie parlementaire constitue un outil essentiel pour la défense des causes justes du Maroc, faire connaître la dynamique de développement multiforme que connaît le Royaume, et sa contribution à l'essor et au développement durable de l'Afrique et son action pour garantir la sécurité et la stabilité régionale et internationale.