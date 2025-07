La diplomatie parallèle au service des différentes causes nationales

29/07/2025

La diplomatie parallèle et son rôle dans la défense des différentes causes nationales, ont été au centre d'un colloque organisé, samedi à Zagora, en marge de la 4ème Rencontre annuelle des Marocains résidant à l’étranger (MRE).



Ce colloque ayant réuni un aréopage de chercheurs, d'experts et d'universitaires, a été l’occasion d'engager des débats, des analyses approfondies et des éclairages sur le rôle de la diplomatie parallèle et des MRE dans la défense des différentes causes nationales, et de plaider en faveur de la promotion d'un discours porté par les MRE à même de contribuer à relever les défis régionaux et internationaux.



Dans ce cadre, les intervenants ont souligné l’importance du rôle de la diaspora marocaine en tant que force de proposition et de concertation et pilier essentiel de la défense des causes nationales notamment par les voies juridiques et humanitaires.



Ils ont également appelé à promouvoir davantage les canaux de communication avec les acteurs de la société civile, afin de renforcer le rang national et de promouvoir l'image du Royaume sur la scène internationale.



Les mutations régionales et internationales requièrent, ont-ils relevé, le développement d'outils de diplomatie parallèle et le renforcement de la coordination entre les différentes parties prenantes, dans le cadre d'une vision intégrée favorisant l'engagement effectif des Marocains de l'étranger dans la défense des constantes nationales.



A l'issue de ce colloque, les participants ont été unanimes à souligner la nécessité de soutenir les talents marocains à l'étranger, de favoriser le réseautage avec les acteurs nationaux, et d'accélérer le rythme de la formation dans les domaines du droit international, des droits de l'Homme et de la diplomatie publique.



Initiée par l’Association Zagora pour l’immigrant, en partenariat avec plusieurs partenaires institutionnels, la 4ème Rencontre annuelle des Marocains résidant à l’étranger (MRE) tenue du 25 au 27 juillet dans la commune d’Ait Ouallal (province de Zagora), est placée sous le thème "Les MRE au service des causes nationales".



Cette édition a pour objectifs de renforcer les liens entre la communauté de l’étranger et la mère patrie, de mettre en lumière ses efforts au service des causes nationales, et de mettre en exergue le rôle des MRE en matière de développement.